Fiskalni svet skrbi opozorilo iz Bruslja, Golob miri: Tveganje je minimalno

Obvezna božičnica je ukrep, ki je slovenski proračun na bruseljskih mizah pahnil v rdeče številke. Očitki na račun vladnega načrtovanja se vrstijo tako z desnega kot levega političnega pola.

"Pričakujemo, da bo v kratkem vlada sprejela konkretne ukrepe v tej smeri, da bi bil proračun za leto 2026 skladen z evropskimi fiskalnimi pravili," pravi Jožef Horvat iz NSi.

"Troši se res zelo veliko in upoštevajoč naslednje leto, ko se gospodarstvo še dodatno ohlaja, zmanjkuje potem prostora za servisiranje vseh obveznosti, ki so že prevzete," meni Vladimir Prebilič, evropski poslanec in predsednik stranke Prerod.

Gre zgolj za opozorilo, da tveganje obstaja, pa miri premier Robert Golob.

"Mi ocenjujemo, da je to tveganje minimalno, vsi rezultati kažejo na to. Slovenija je bila v tem mandatu vedno znotraj vseh fiskalnih pravil za razliko od sosednjih držav, ki so bolj razvite, in ki so jih vmes kršile, Slovenija pa nikoli. Naš javni dolg se zmanjšuje, jaz sem prepričan, da se bo tudi v letu 2026 tako godilo," je dejal Golob.