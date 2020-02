Fištravec bo prevzel vodenje Dijaškega doma Maribor

Dijaški dom Maribor ima sicer vpisanih le 60 dijakov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je nameravalo dom s 30. junijem ukiniti, prostore pa nameniti Centru za sluh in govor Maribor. Zatem je zaokrožila peticija za ohranitev doma in ministrstvo je odločilo, da lahko dijaki, ki v njem bivajo, tam ostanejo tudi naslednje šolsko leto. Fištravčev mandat je tako omejen na leto dni, poroča portal Maribor 24.si.