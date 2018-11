Zaradi agitacije na odru: Fištravec zahteva odstop direktorice zavoda za turizem

Čeprav so leto šnje martinovanje prvič organizirali v nedeljo, se ga je udeležilo rekordno število ljudi. Na Trgu Leona Štuklja se je po podatkih zavoda zabav alo okoli 14.000 ljudi, skupaj s ponedeljkom, ko so predstavljali slovenska mlada vina, pa je bilo leto s v Mariboru kar 20.000 ljudi.

Mariborski župan Andrej Fištravec je danes od direktorice Zavoda za turizem Maribor Pohorje Doris Urbančič Windisch , ki jo je mestna oblast že pred časom skušala razrešiti, zahteval, da prevzame osebno odgovornost za dogajanje na sicer uspe šnem nedeljskem martinovanju in takoj odstopi. Urbančič Windischeva je takšno možnost že zavrnila.

Vedro razpoloženje je nekaterim pokvarila očitna agitacija glasbenega gosta Domna Kumra, ki naj bi ob svojem nastopu večkrat odkrito podprl kandidaturo Franca Kanglerja. Mariborski podžupan Saša Pelko je že v ponedeljek direktorico zavoda pozval, da Kumru ne izplačajo honorarja, pač pa ga raje nakažejo za dobrodelne namene.

Fištravec je danes šel še korak dlje, saj je prepričan, da politična zloraba največje javne prireditve v Mariboru v predvolilnem času ni bila slučajna, pač pa naj bi organizatorji pri tem celo aktivno sodelovali.

"Vsekakor bi se bil organizator dolžan nemudoma, ko se je opazilo, da gre za zlorabo, odzvati, prekiniti nastop in se obiskovalcem prireditve takoj opravičiti," je prepričan Fištravec, ki je ob tem zanikal trditve direktorice, da so bili na občini seznanjeni, kdo bodo glasbeni gostje dogodka.

Ker se je po njegovem mnenju potrdilo, da Urbančič Windischeva ni kos svojim nalogam, jo je pozval k odstopu, svet zavoda pa, da se, če direktorica tega ne bo storila, odzove in postavi standard, ki ga bodo razumeli vsi.

Urbančič Windischeva je poziv k odstopu že zavrnila in Fištravca spomnila, da v skladu z odlokom nima pravice odločati o njenem odhodu, saj o tem lahko odločajo svet zavoda, mariborski mestni svet in občinski svet občine Starše, ki sta ustanovitelja zavoda. Ima pa po njenem mnenju legitimno pravico, da to predlaga.

"Glede na rezultate, ki jih naš zavod žanje, kljub vsem prizadevanjem za mojo odstavitev, ki traja že mesece, ne nameravam odstopiti. Edino merilo kakovosti našega dela so odlični rezultati in dobro izpeljani projekti. Eden teh je bilo zagotovo martinovanje, ki se ga je udeležilo več kot 20.000 ljudi in je preseglo vsa pričakovanja ter zastavljene cilje," je pojasnila direktorica zavoda.

Od neprimernega nastopa glasbenika na nedeljskem dogodku se je hkrati absolutno distancirala, in znova zavrnila očitke, da na mestni občini s programom niso bili seznanjeni. Tudi sama je njegovo ravnanje označila za zlorabo dogodka in naročnika, zato so že v ponedeljek vsi nastopajoči podpisali izjavo, da med nastopi ne bodo izvajali politične propagande.