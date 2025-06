Fit pedagogika: gibanje kot ključ do boljšega učenja

Branje med hojo, različne miselne igre in veliko premikanja. Tudi tako je lahko videti pouk v šolskih klopeh. Omogoča ga metoda fit pedagogika, ki jo uporablja vse več šol tudi v Sloveniji. S pomočjo gibanja učitelji otroke naučijo, da se njihov spomin in s tem tudi znanje poglablja in da se na takšen način potem znajo učiti tudi doma. Metoda je zelo učinkovita in prinaša izjemne rezultate.