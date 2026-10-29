Fitnes mu je pomagal skozi težke čase, 86-letnik sedaj z njim navdihuje druge

Marsikdo si želi, da bi pri 86 letih še lahko skrbel zase in da bi mu zdravje kolikor toliko služilo. 86-letni Kamilo Terpin z Goriškega pa se namesto na sprehod ali na vrt, kot to počne večina njegovih sovrstnikov, vsak dan odpravi v fitnes na trening. Njegovi fizična pripravljenost in kondicija sta neverjetni, še posebej, ker je v fitnes začel zahajati šele pri 65. letu.