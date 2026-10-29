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Fitnes mu je pomagal skozi težke čase, 86-letnik sedaj z njim navdihuje druge

Goriška, 29. 10. 2026 20.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
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Marsikdo si želi, da bi pri 86 letih še lahko skrbel zase in da bi mu zdravje kolikor toliko služilo. 86-letni Kamilo Terpin z Goriškega pa se namesto na sprehod ali na vrt, kot to počne večina njegovih sovrstnikov, vsak dan odpravi v fitnes na trening. Njegovi fizična pripravljenost in kondicija sta neverjetni, še posebej, ker je v fitnes začel zahajati šele pri 65. letu.

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Kamilo Terpin fitnes starejši in šport vitalnost Goriška

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