Slovenija
Fitnes mu je pomagal skozi težke čase, 86-letnik sedaj z njim navdihuje druge
Marsikdo si želi, da bi pri 86 letih še lahko skrbel zase in da bi mu zdravje kolikor toliko služilo. 86-letni Kamilo Terpin z Goriškega pa se namesto na sprehod ali na vrt, kot to počne večina njegovih sovrstnikov, vsak dan odpravi v fitnes na trening. Njegovi fizična pripravljenost in kondicija sta neverjetni, še posebej, ker je v fitnes začel zahajati šele pri 65. letu.
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