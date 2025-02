Fitnes prevara: Resnica boli, a prinaša rezultate!

Če želimo doseči rezultate, moramo popolnoma izločiti sladkor, se odreči hitri prehrani in dosledno slediti dieti. Ta resnica je bolj kompleksna. Psihološke raziskave kažejo, da popolna prepoved določenih živil pogosto vodi v občutek pomanjkanja in posledično tudi v prenajedanje. Namesto postavljanja ekstremnih omejitev, je bolj smiselno slediti uravnoteženemu načinu prehrane pri katerem si občasno dovolimo tudi manj zdrave izbire. Ključno je ravnovesje, ne perfekcija. Popolna disciplina ni vedno recept za dolgoročni uspeh – pomembneje je, da razvijemo zdrav odnos do hrane in se učimo poslušati svoje telo. Če je to težko? -Seveda je! Ampak še težje bo, če se začnemo vrteti v začaranem krogu diet in "off dnevov".

Mit #3: Go hard or go home

Priljubljena mantra "go hard or go home" spodbuja prepričanje, da bolj intenzivna vadba vedno prinaša boljše rezultate. Vendar pa lahko prekomerna vadba hitro vodi do pretirane netreniranosti, izčrpanosti in celo do poškodb (Journal of Strength and Conditioning Research, 2020). Regeneracija in počitek sta ključna za dolgoročen napredek. Strokovnjaki priporočajo vsaj en dan aktivnega počitka na teden ter zadostno količino spanca. Namesto, da svoje telo vsak dan potiskate do skrajnosti, raje poslušajte svoje počutje in vadbo prilagodite lastnim potrebam. Vsak napredek potrebuje čas, in včasih je manj tudi več.