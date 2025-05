Fizično privezovanje otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami in izbruhi

V Sloveniji potekata pilotna projekta, ki omogočata uporabo skrajnega ukrepa – fizično privezovanje otrok in mladostnikov z najhujšimi duševnimi motnjami in vedenjskimi izbruhi. Vprašanje pomoči tem mladim je predolgo ostajalo na robu. Na pedopsihiatriji je le 12 postelj, specializirani enoti v Dornavi in Dragi pa sta polni. Otroci in mladi do 26 leta tam obiskujejo prilagojeno šolo, sodelujejo v terapevtskih programih in po potrebi prejemajo zdravstveno oskrbo. Za oddajo Svet je spregovorila mama 16-letnice, ki občasno doživi poseben varovalni ukrep. Kdaj se ta uporabi in kakšne posledice ima? Zgodba odpira težka, a nujna vprašanja.