Fizioterapevti v kleščah epidemije: grozi jim vračanje denarja

"Doseganje realizacije, predvsem pri številu obravnavanih oseb, pa tudi številu izvedenih fizioterapevtskih obravnav, je nedosegljivo za večino izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti. In to kljub povečanemu obsegu dela, ki so ga številni fizioterapevti izvajali s ciljem skrajševanja čakalnih dob, pri čemer so upoštevali tudi vse poostrene ukrepe in priporočila, ki zagotavljajo varno opravljanje dejavnosti," opozarjajo pri Združenju fizioterapevtov Slovenije (ZFS) in dodajajo, da je od januarja do septembra samo četrtina izvajalcev fizioterapije dosegla s pogodbo določen obseg storitev. "Fizioterapevti so v tem obdobju v primerjavi z načrtom obravnavali 26.421 oseb manj, kar predstavlja 211.368 manj izvedenih fizioterapevtskih obiskov, kot je bilo pričakovano," so navedli.

Nekateri fizioterapevti so tudi z lastnimi sredstvi pokrivali dodatne zaposlitve ali dodatne obremenitve ob podaljšanem ordinacijskem času, da jim je tako uspelo izpolniti dogovor, ugotavljajo v njihovem združenju. Vsi pa te možnosti niso imeli, saj so jih ovirale tako premajhne kapacitete glede na število fizioterapetov, ki niso omogočale varnega dela ter upoštevanja vseh epidemioloških priporočil, kot tudi pomanjkanje kadra zaradi okužb z novim koronavirusom, opozarja ZFS. "Marsikje je prilagojeno organizacijo dela onemogočala tudi nevzdržna finančna situacija, ki jo je epidemija samo še zaostrila," ob tem opozarjajo na vrednotenje fizioterapevtskih storitev, ki je po njihovem mnenju prenizko.

"V Združenju fizioterapevtov Slovenije menimo, da bodo fizioterapevti zaradi izvajanja obstoječega dogovora oškodovani, ker so v obdobju širjenja novega koronavirusa ravnali odgovorno in v dobro pacientov, kar se nam zdi nesprejemljivo in moralno ter etično sporno. Že dlje časa opozarjamo na preobremenjenost zdravstvenega sistema na nivoju osnovnega zdravstvenega varstva, kar je v škodo pacientov, fizioterapevtov in države. Pri svojem delu smo preobremenjeni, kadrovsko podhranjeni, število čakajočih pacientov na fizioterapevtske obravnave pa je enormno. Zato smo v ZFS že pred časom pripravili nov predlog kadrovskih normativov za fizioterapevte, zaposlene na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva in socialnega varstva. Prav tako smo na ZZZS in ministrstvo za zdravje naslovili številne pobude in predloge za konstruktivno rešitev nastale problematike, a do napredka ni prišlo," je opozoril predsednik združenja, doc. dr. Tine Kovačič.

Največje težave imajo večji izvajalci, kot so izvajalci fizioterapije v zdravstvenih domovih, medtem ko so se manjši uspeli hitreje prilagoditi, še ugotavljajo.