Flirt premierke in premierja bolj zanimiv kot konec sveta

Novica, ki je skoraj sesula internet, imela je na milijone ogledov, je bila sicer nekoliko drugačne vrste. Nam dobro znana italijanska premierka Giorgia Meloni in indijski premier Narendra Modi sta očitno skozi državniška srečanja razvila tesno prijateljstvo, ki sta si ga izkazovala tudi na okoljskem srečanju svetovnih voditeljev in drugih v Dubaju. Internet je takoj ljubkovalno združil njuni imeni, zdaj ju poznamo kot Melodi.

Udeležencev je letos ogromno. Dvakrat več kot lani na vrhu v Šarm el Šejku, skupaj več kot 97 tisoč. Če primerjamo, letna okoljska srečanja so se začela v Berlinu leta 1995, ko je bilo udeležencev nekaj manj kot štiri tisoč. Izbira kraja svetovnega okoljskega vrha, ki poteka med naftnimi vrtinami, je morda nenavadna. Ni pa nič posebno novega, leta 2018 na primer so morali ubogi udeleženci vdihovati premogov prah v poljskem rudniškem središču, Katowicah. Tudi v Dubaju je zrak slab, saj ob naftnih vrtinah dnevno zažigajo vse, kar jim je odvečnega, torej metan.

Priprave na vrh so potekale dolgo in temeljito. Kolateralno so pri tem nastradali tuji delavci, tako kot že pri drugih velikih dogodkih v teh in (razmeroma) bližnjih krajih – svetovno nogometno prvenstvo v Katarju, na primer, ali pa svetovna razstava, tudi v Dubaju. Migrantski delavci so, po poročilih tistih redkih, ki se ukvarjajo z njihovim položajem, morali delati pri življenjsko nevarnih temperaturah, da so pripravili vse potrebno za srečanje. Temperature so pogosto čez 40 stopinj Celzija.

Eden izmed delavcev je dejal: "Mislil sem, da bom umrl, vsako sekundo, ko sem delal zunaj ... toda rabil sem plačo."

Združeni arabski emirati so sicer lani prepovedali poletno delo na odprtem in na soncu med pol eno in tretjo uro, med 15. junijem in 15. septembrom, razen, ko gre za izjeme, recimo vlivanje cementa. Glede na to, da nadzora ni, da sindikati niso dovoljeni, je seveda vprašanje, kako se ta odlok spoštuje.

V Dubaju sem bila. Zdi se mi prekrasno mesto. Fantastična arhitektura, na ozadju zelenomodrega morja in rdečkaste puščave. Vroče pa je tudi oktobra in novembra in tudi po tretji uri popoldne. Ob večerih, ko se voziš nazaj v hotel, vidiš, med samimi razkošnimi limuzinami, tudi izrazito skromnejše kombije in manjše avtobuse. Okna sicer zakrivajo zavese iz blaga, ampak včasih za hip lahko zagledaš na smrt izmučene ljudi, ki skušajo ujeti nekaj počitka na poti v svoja bedna domovanja zunaj mesta.