Flis krivdno odpustil nekdanjega tiskovnega predstavnika UKC Maribor

V mariborskem UKC so za časopis potrdili, da je trenutno v teku sodni postopek na delovnem sodišču, več pa niso razkrili. Se je pa odzval Lencl, ki je povedal, da mu je direktor očital neurejen videonadzor v bolnišnici in to uporabil kot razlog za izredno odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov. A Lencl zatrjuje, da za videonadzor ni bil odgovoren, ker da ni imel ustreznih pooblastil. Od lanske jeseni namreč ni bil več pomočnik direktorja za korporativno varnost, temveč vodja službe za korporativno varnost, kot tak pa naj bi imel drugačna pooblastila, je razložil.

Kot je še dodal, ga je marca Flis poklical na razgovor za odpoved, nato pa je odšel na bolniško. Trdi, da so v UKC le nekaj dni pred omenjenim razgovorom sprejeli nov pravilnik o videonadzoru, ki naj bi mu kot vodji službe za korporativno varnost nalagal odgovornost za videonadzor, zato je prepričan, da je njegova odpoved neupravičena.

'Bilo je polno sprenevedanj in manipulacije'

Ob tem je še poudaril, da je moral v zadnjega pol leta mesečno pisati "neka poročila, odgovarjati na insinuacije, ves čas se je iskalo napake, bilo je polno sprenevedanj in manipulacij." "Šlo je za sistematično iskanje nekih napak. Ko sem dobil odpoved, sem se sesul in potreboval zdravniško pomoč," je navedel.

Lencl je v UKC Maribor prišel v času direktorja Gregorja Pivca leta 2010 in je v zavodu deloval pod štirimi različnimi direktorji. Njegov prihod je tedaj dvignil precej prahu, saj je bilo to v času, ko je bilo v zdravstvu zaposlovanje precej omejeno zaradi Zujfa, pojavila pa so se tudi vprašanja o njegovem delu za obveščevalno službo Sova.