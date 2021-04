Florjančič s predstavniki Evropske komisije o vladavini prava v Sloveniji

Kot so sporočili z vrhovnega sodišča, so se sogovorniki posvetili različnim temam, tudi možnim izzivom glede neodvisnosti sodstva.

Florjančič je predstavnikom Evropske komisije predstavil še pogled na januarsko odločbo ustavnega sodišča, s katero je to ugotovilo, da sta zakon in poslovnik o parlamentarni preiskavi protiustavna, saj ne določata ustreznega mehanizma, s katerim bi bilo mogoče preprečiti protiustavno poseganje v neodvisnost sodstva, kar omogoča nedopustne pritiske na delo sodnikov.

Povod za to odločbo je bila sicer odreditev parlamentarne preiskave v zadevi Franc Kanglerin drugi, in sicer v delu, ki se nanaša na pravilnost sodnih odločitev in odgovornost sodnikov za odločitve v konkretnih sodnih postopkih. V zvezi s tem je Florjančič izpostavil tudi nekatere kritike glede odločitve ustavnega sodišča, čeprav bi bilo po njegovem zlasti od predstavnikov oblastnih organov in posameznih strokovnih krogov pričakovati spoštovanje in upoštevanje razlogov iz odločbe.

Sogovorniki so poleg tega pozornost namenili vprašanju dostopnosti sodnih odločb slovenskih prvostopenjskih sodišč, napredku na področju informatizacije sodstva in pa tudi disciplinskim postopkom proti sodnikom. Kot so glede slednjega pojasnili na vrhovnem sodišču, je bila z njihove strani izražena kritika glede učinkovitosti vodenja teh postopkov, kar pride najbolj do izraza pri medijsko odmevnih zadevah, ki imajo močan vpliv na zaupanje javnosti v sodstvo. Po njihovem mnenju bi bila nujna revizija zakonskih določb, ki urejajo to področje.

Na zunanjem ministrstvu so sicer za STA v ponedeljek potrdili, da je Evropska komisija na virtualnem obisku Slovenije v okviru priprave drugega poročila o vladavini prava, ki se pričakuje julija. Slovenija je prispevek za pripravo poročila v Bruselj poslala konec marca, virtualni obisk pa je bil namenjen pridobivanju dodatnih informacij in razčiščevanju vprašanj.