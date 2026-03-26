Flydubai začasno prenehal leteti na Brnik

Flydubai je v zimskem voznem redu, ki ga bo ta konec tedna nadomestil poletni, Ljubljano z Dubajem povezoval štirikrat tedensko, pred ameriško-izraelskim napadom na Iran, ki je zaradi iranski protinapadov na države v regiji destabiliziral celoten Bližnji vzhod in na trenutke celo popolnoma zaustavil zračni promet, pa je načrtoval število letov na teden povečati na pet.

Zdaj se je torej odločil lete začasno prekiniti, obenem pa je zmanjšal tudi frekvenco letov na letališča v Zagrebu, Beogradu in Sarajevu.

Znova naj bi lete v Ljubljano obnovil 1. maja, a v družbi po pisanju Ex-Yu Aviation opozarjajo, da so glede na razvoj dogodkov možne dodatne spremembe in prilagoditve.

Več podrobnosti glede letov v poletni sezoni bo torej razkril poletni vozni red, ki naj bi ga Fraport Slovenija objavil še danes.

Qatar Airways, ki je zaradi vojnih razmer začasno zaustavil lete v Zagreb in Beograd, je zdaj to začasno zaustavitev s 1. maja podaljšal do sredine junija, lahko pa jih obnovi že prej, saj poslovno politiko prilagajajo tekočim razmeram.