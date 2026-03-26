Slovenija

Flydubai začasno prenehal leteti na Brnik

Ljubljana, 26. 03. 2026 10.13 pred 1 uro 1 min branja 3

STA
Letalo FlyDubai na Brniku

Letalski prevoznik Flydubai iz Združenih arabskih emiratov je za preostanek marca in april prekinil lete na Letališče Jožeta Pučnika. Razlog je nadaljevanje vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi katere je letalski promet v regiji moten. Povezavo naj bi znova obnovili 1. maja, poroča portal Ex-Yu Aviation.

Letalo FlyDubai na Brniku
Letalo FlyDubai na Brniku
FOTO: Bobo

Flydubai je v zimskem voznem redu, ki ga bo ta konec tedna nadomestil poletni, Ljubljano z Dubajem povezoval štirikrat tedensko, pred ameriško-izraelskim napadom na Iran, ki je zaradi iranski protinapadov na države v regiji destabiliziral celoten Bližnji vzhod in na trenutke celo popolnoma zaustavil zračni promet, pa je načrtoval število letov na teden povečati na pet.

Zdaj se je torej odločil lete začasno prekiniti, obenem pa je zmanjšal tudi frekvenco letov na letališča v Zagrebu, Beogradu in Sarajevu.

Znova naj bi lete v Ljubljano obnovil 1. maja, a v družbi po pisanju Ex-Yu Aviation opozarjajo, da so glede na razvoj dogodkov možne dodatne spremembe in prilagoditve.

Več podrobnosti glede letov v poletni sezoni bo torej razkril poletni vozni red, ki naj bi ga Fraport Slovenija objavil še danes.

Qatar Airways, ki je zaradi vojnih razmer začasno zaustavil lete v Zagreb in Beograd, je zdaj to začasno zaustavitev s 1. maja podaljšal do sredine junija, lahko pa jih obnovi že prej, saj poslovno politiko prilagajajo tekočim razmeram.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

blue3dragon
26. 03. 2026 11.46
Žal je tako, če je mogoče, se izognem Brniku, mi nekako ni, pa sem v zadnji petih letih letel okoli 30x. Z Brnika samo 3x...
Stajerc22
26. 03. 2026 11.31
Letijo brez problema, zracni prostor odprt. Ampak ni potnikov ;) To priznajte
galeon
26. 03. 2026 10.55
Raje povejte, da nimate koga vozit.
