Forenzični psiholog o 31-letnem osumljencu: Narcis s sociopatskimi lastnostmi

Forenzični psiholog Peter Umek ocenjuje, da osumljenec umora morda res ni načrtoval in da bi lahko šlo za uboj, a hkrati opozarja, da se je po dogodku dejanja zagotovo zavedal in da je v paniki nekaj moral narediti, saj je truplo v kovčku zakopal. "Kako je dal truplo v kovček, mi ni jasno. Avto je zažgal, ker je vedel in domneval, saj je bil varnostnik, da je v avtu pustil sledi. Če so sledi našli v stanovanju, bi jih zagotovo tudi v avtomobilu. Če avto zažgeš, teh sledi ni. To je najverjetneje delal premišljeno, da bi rešil sebe," ocenjuje Umek.

31-letnik je bil privlačen moški, precej samoljuben in zagledan vase, meni Umek. "Narcistična osebnost, verjetno tudi s sociopatskimi lastnostmi, drugače si ne predstavljam, da bi kaj takega naredil."