Forenzični psiholog o 31-letnem osumljencu: Narcis s sociopatskimi lastnostmi

Forenzični psiholog Peter Umek ocenjuje, da osumljenec umora morda res ni načrtoval in da bi lahko šlo za uboj, a hkrati opozarja, da se je po dogodku dejanja zagotovo zavedal in da je v paniki nekaj moral narediti, saj je truplo v kovčku zakopal. "Kako je dal truplo v kovček, mi ni jasno. Avto je zažgal, ker je vedel in domneval, saj je bil varnostnik, da je v avtu pustil sledi. Če so sledi našli v stanovanju, bi jih zagotovo tudi v avtomobilu. Če avto zažgeš, teh sledi ni. To je najverjetneje delal premišljeno, da bi rešil sebe," ocenjuje Umek.
31-letnik je bil privlačen moški, precej samoljuben in zagledan vase, meni Umek. "Narcistična osebnost, verjetno tudi s sociopatskimi lastnostmi, drugače si ne predstavljam, da bi kaj takega naredil."
Taka okrutna dejanja so po besedah Umeka sicer tipična za zavrnjene ljubimce, ki se v primeru, da jih partner zavrne, počutijo kot žrtve in so užaljeni.
Forenzični psiholog Umek sicer v tednu, ko po svetu obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, izpostavlja, da se med pet do sedem femicidov na leto zgodi tudi pri nas, primer iz Avstrije pa po njegovem mnenju še toliko bolj odmeva, ker je bilo dekle znano in ker sta bili vpleteni dve državi.
