Srednješolski projekt, tri tisoč ur dela, 200km/h

Prvi znak je bil obetaven, motor je vžgal brez težav. Drugi znak prav tako. Ko je 19-letni Miha Ažman v polni dirkalni opremi stopil na plin, je z doma izdelano formulo brez kakršnih koli težav zapeljal po pisti. Seveda na veselje vseh štirih dijakov, ki so jo ustvarili.

"V bistvu smo kupili avto Audi A4 in smo iz njega vzeli motor, 1.8 litrski turbo. Na začetku je imel 150 konjev, pa smo ga predelali in sedaj jih ima 250," proces na kratko opiše David Kranjc, dijak 4. letnika Srednje šole za strojništvo, kemijo in varovanje.

A ne le motor, izdelali ali predelali so skoraj vsako komponento tega vozila, od podvozja in zavor do vseh elektro ter računalniških povezav. "Naš mentor je največ pomagal, tudi z zbiranjem sredstev in vso drugo pomočjo. Vsa gradnja je potekala v domači avtomehanični delavnici," še doda David.

Ustvarjali so jo zadnjega pol leta in ker so vse to počeli v zanje najzahtevnejšem obdobju, v času mature, je imel njihov profesor, sicer tudi mentor projekta, še toliko več dela: "Velikokrat sem bil v delavnici, kjer sem poleg nadzora projekta še malo nadziral to, kako se bodo lotili mature in jih spodbujal k temu, da se poleg še učijo. Naj še enkrat povem, da jim je na koncu uspelo," ponosno pove Nejc Marinšek, profesor strojništva na Šolskem centru Ljubljana.

Matura je opravljena, formula vozna. Le še nekaj izboljšav in projekt, ki je zanje neprecenljiv, bo zaključen. "Ne vem točno, koliko je vredna, ampak nam pomeni ogromno, ker poleg vsega dela se mi zdi, da izkušnje, ki smo jih dobili, vsem nam veliko pomenijo. To ni samo formula kot izdelek, ampak so izkušnje, ki smo jih pridobili za nadaljevanje našega življenja in poti v življenju," pove Ažman.

Po koncu testiranj pa bo formula razstavljena v Šolskem centru Ljubljana, od koder vsi štirje dijaki tudi prihajajo.