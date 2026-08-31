FORT X na Gradu Mokrice: festival s svetovnimi mojstri elektronske glasbe

"FORT X je butični festival elektronske glasbe v edinstveni grajski kulisi. Ponuja bogat program svetovno znanih ustvarjalcev in vrhunsko produkcijo na spektakularnem prizorišču ter intimno izkušnjo, v kateri se bodo prepletali glasba, ples, arhitektura in narava," pravijo organizatorji, ki svoje delovanje uspešno širijo po regiji, od Budimpešte do Beograda.
Potem ko se je ekipa BSH Events uveljavila kot eden ključnih promotorjev na hrvaški elektronski sceni, je nase že opozorila tudi v Sloveniji. Predvsem z gostovanji uveljavljenih in vzhajajočih ustvarjalcev, kot so Patrick Mason, Traumer, Chelina Manuhutu, Adam Beyer, Richy Ahmed, Alycia Bezgo, Andrew Meller in Sem Jacobs, ter z odpiranjem novih prizorišč za elektronsko glasbo, med katerimi so Cukrarna, Fabianijev most, Celjski grad in Velana. Eno takšnih prizorišč je tudi Grad Mokrice, kjer so že izpeljali nekaj odlično obiskanih dogodkov, FORT X pa bo njihov najambicioznejši podvig doslej.
Pri projektu FORT X so združili moči z organizatorji uspešnega britanskega festivala Forbidden Forest. Seznam nastopajočih je mešanica velikih in svežih imen elektronske glasbe, ki krojijo programe najbolj vročih svetovnih festivalov, od Dekmantela, Time Warpa in Awakeningsa do Tomorrowlanda in Ultre, ter ibiških superklubov, kot so Ushuaïa, UNVRS, Hï Ibiza, DC-10 in Pacha, pa tudi drugih kultnih zbirališč ljubiteljev elektronske glasbe po vsem svetu.
Dixon je bil rekordna štiri leta na vrhu vplivne lestvice Resident Advisor, ki meri priljubljenost didžejev, Âme sta zasedla drugo, Maceo Plex pa tretje mesto. Nic Fanciulli velja za eno največjih imen britanske elektronske scene, Butch, Jimi Jules in Aney F pa so prav tako uveljavljena imena svetovnih plesišč. Ob njih bodo nastopili še Fiona Kraft, Mimi x Fy, Joe Quinn, Elena Mikac in BSH-rezident Pablo Panda.
Posebnost festivala FORT X je tudi omejeno število vstopnic, kar bo obiskovalcem omogočilo intimnejše festivalsko doživetje.
"Ustvariti želimo posebno izkušnjo – nekaj drugačnega, skritega, intimnega in nepozabnega. Grad Mokrice nam daje priložnost, da združimo izjemno glasbo, neverjetne ljudi in edinstveno lokacijo, kakršne ni nikjer drugje v Evropi. Odkrijte nekaj novega, odklopite se od vsakdana in postanite del te posebne zgodbe," vabijo ustvarjalci festivala na epski zaključek letošnje poletne festivalske sezone. In še en pomemben podatek: plesišča se bodo odprla ob 15. uri, glasba pa ne bo utihnila vsaj do 6. ure zjutraj. Če vas mika, skočite na Entrio.si – cene vstopnic se zvišujejo, zato se splača pohiteti z nakupom.
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