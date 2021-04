Neznanci stavbo ordinacije Fortejeve pomazali s črno snovjo

Neznani storilec je na območju Trbovelj poškodoval fasado ene od stavb, v katero je odvrgel kozarca s črno snovjo. Gre za stavbo, v kateri ima ordinacijo zdravnica in državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte.

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili v torek zvečer obveščeni, da je do sedaj neznani storilec poškodoval fasado ene izmed stavb na območju Trbovelj, v katero je odvrgel kozarca s črno snovjo. "Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so dodali. V skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov na Policiji sicer niso mogli potrditi, za katero konkretno osebo gre.

icon-expand Vandalizem FOTO: Twitter - Alenka Forte

Je pa državna sekretarka na zdravstvenem ministrstvu Alenka Forte v tvitu objavila fotografijo vandaliziranega poslopja. "Tokrat niso imeli svetlih barv. Vandalizem infantilnih," je zapisala. Za STApa je Fortejeva danes dejala, da so takšna dejanja nesprejemljiva in da so odraz stanja duha naše družbe. Vprašanja o dogodku smo posredovali na zdravstveno ministrstvo, a odgovore nanje še čakamo. Fortejeva je bila letos že drugič tarča vandalizma. Konec januarja so neznanci na fasado njenega medicinskega centra v Trbovljah narisali tri kljukaste križe. Spomnimo tudi, da so pred dnevi neznanci poslali grozilno pismo premierjevi ženi Urški Bačovnik Janša, in to kar na delovno mesto. Dogodek so v SB Celje prijavili Policiji.

Žrtev vandalov je že večkrat postal tudi predsednik SNS Zmago Jelinčič. Vandali so tako v stavbo stranke vrgli vedra z odpadnim oljem in poškodovali fasado, na vrata hiše pa so narisali grafit z napisom 'Je suis' (v prevodu Jaz sem - op. p.) in podoba motorne žage.

Tudi notranjega ministra Aleša Hojsa je na dovozni poti k hiši pričakal napis 'lažnivec (Hojs)'. V hišo občinske svetnice stranke LMŠ v Črnomlju Vesne Fabjan pa je neznanec skozi okno vrgel molotovko, ki je povzročila manjši požar. Tega so domači uspeli pogasiti.

Sredi februarja so se neznanci lotili obrambnega ministra Mateja Tonina, saj so njegovo podobo nalepili na fasado cerkve Marijinega obiskanja na Cankarjevem vrhu na Rožniku. S tem so povzročili za 2000 evrov škode.

V začetku februarja pa so neznanci na fasado in vrata prostorov Zavoda Iskreni v Ljubljani narisali kljukasta križa, na vrata pa so zapisali še 'korupcija?'.

Januarja pa je tedanjemu predsedniku stranke DeSUS Karlu Erjavcu nekdo na vrata ograje napisal 'podgana'.