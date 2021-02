Fortejeva ostaja državna sekretarka na MZ, Mariji Magajne nova funkcija

Državnima sekretarkama je namreč funkcija prenehala ob menjavi na čelu ministrstva, ko je bil ta teden za novega ministra za zdravje imenovan Janez Poklukar. Pred njim je ministrstvo začasno vodil premier Janez Janša.

Vlada je na seji sprejela še nekaj kadrovskih odločitev na področju zdravstva. Med drugim je podala soglasje k imenovanjuMargarete Guček Zakošek za direktorico Splošne bolnišnice Celje za mandat štirih let.

Prav tako je vlada razrešila in imenovala predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. Vlada je razrešila Alenko Bradač, Nado Mihajlovič, Darka Loncnarja in Dejana Doberška ter na namesto njih do konca mandata (do 13. decembra 2021) v svet zavoda imenovala Mateja Dolenca, Marjana Kristanca, Nežko Poljanšek in Ano Manojlović.

Vlada je razrešila dosedanje in imenovala nove predstavnike ustanovitelja tudi v svet zavoda Bolnišnice Topolšica. Razrešila je Hedviko Stanič Igličar, Jurija Šumečnika, Aleša Ivkovića in Majo Arbeiter ter imenovala Francija Lenarta, Draga Korena, Nejca Klančnika in Egidija Čretnika.

V svetu zavoda Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS - Soča je vlada razrešila Franca Hočevarja, Alenko Kovač Arh, Rajka Lisjaka in Alenko Šik ter na njihova mesta imenovala Mojco Braz, Suzano Tajnik, Zvoneta Čadeža in Petra Minodraša, še piše v sporočilu po seji vlade.