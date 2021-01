FOTO in VIDEO: V alpskih dolinah toliko snega januarja ni bilo že več desetletij

Letošnjo meteorološko zimo po nižinah zaznamuje turobno, sivo vreme, v gorah in tudi v nekaterih alpskih dolinah pa obilica snega. Že več kot en mesec smo namreč bolj ali manj pod vplivom vlažnih južnih vetrov. Naši kraji so vseskozi blizu meje, kjer se srečujeta topel zrak z juga in hladnejši s severa, kar je glavni recept za pogoste in obilne padavine, še zlasti na zahodu Slovenije. Ko razmeroma topel in vlažen zrak naleti na Alpe, se je namreč prisiljen dvigniti. Pri dviganju se ohlaja in ker hladen zrak ne more vsebovati toliko vlage kot toplejši, se odvečna vlaga izloči v obliki padavin. Močnejše sneženje na severozahodu države je torej posledica dviganja vlažne zračne mase na južna pobočja Alp. Običajno najobilneje sneži tik pred in najvišjimi vrhovi in tik za njimi. Ker so alpske doline z okoliškimi gorami dobro zaščitene pred vdorom razmeroma toplega zraka od juga, je na severozahodu Slovenije v zadnjih tednih večino časa snežilo precej nižje kot drugod po Sloveniji, k še dodatnemu nižanju meje sneženja na tem območju pa so prispevale obilne padavine.