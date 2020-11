Fotopast na Kočevskem v objektiv ujela risinjo z mladičem

S Kočevskega prihajajo pozitivne novice, saj je fotopast, s katero v projektu LIFE Lynx spremljajo rise v Sloveniji, ujela risinjo z mladičem. Ob tem dodajajo, da je možno, da je mladičev celo več, ker jih ima risinja lahko do štiri. Ker pa imajo mladiči le 50 odstotkov možnosti, da preživijo prvo leto, bo morala samica za to trdo delati, pojasnjujejo.

Te divje mačke sicer veljajo za ogrožene in bi brez načrtnega doseljevanja izumrle. Preden smo jih v letu 2019 začeli k nam doseljevati, jih je bilo v naših gozdovih le še okoli 15. Prvi je k nam prišel ris Goru iz Romunije, ki so mu sledili še Katalin,Borisin Maks. Izumrtje in ponovna naselitev risov v Sloveniji 6.000 let pred našim štetjem so risi živeli po vsej Evropi. Med letoma 1800 in 1900 se je njihovo število zmanjševalo. V Sloveniji so zadnjega risa opazili pred 112 leti."Izumrl je zaradi izgube življenjskega prostora, pomanjkanja plena in pretiranega lova človeka," so povedali v ZOO Ljubljana.

Mednarodni projekt ohranitve risov LIFE Lynx, katerega prijavitelj je Zavod za gozdove Slovenije, vključuje pet držav: Slovenijo, Hrvaško, Italijo, Romunijo in Slovaško. Poteka med letoma 2017 in 2024. Na Slovaškem in v Romuniji bo odlovljenih najmanj 14 risov. Deset jih bo obogatilo slovenske gozdove, štirje pa hrvaške.