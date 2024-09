Zlom poletja, sneg, komercialni sprehod v vesolju in Šeškov hat-trick

OGLAS

Temperature v Sloveniji so strmoglavile in burno vremensko dogajanje je zaznamovalo pretekli teden. V četrtek čez dan so padavine največ težav povzročile na Obali, zvečer pa za nevšečnosti poskrbele predvsem na Celjskem. Nastajale so namreč krajevno močne nevihte, zaradi katerih so hitro naraščali vodotoki in nastajali hudourniki.

Deževja še ni konec. FOTO: Bobo icon-expand

Tokratno vremensko dogajanje je v visokih legah prineslo že nekaj snega.

Sneg na Rogli FOTO: Unitur icon-expand

Tudi Hrvaško je dosegla napovedana sprememba vremena, ki je s seboj prinesla ponekod rekordne količine dežja in nizke temperature.

Neurje v Umagu FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Zahodni del hrvaške Istre so zajele obilne padavine, zaradi katerih je poplavljalo v Umagu, nad morjem pri Zadru pa se je pojavilo več vodnih tromb.

Poplave v Dubrovniku FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Sprehod po vesolju Po tem, ko je podjetje SpaceX nedavno v zemeljsko orbito poslalo posadko štirih neprofesionalnih astronavtov v okviru zasebne misije Polaris Dawn, sta dva člana odprave zdaj opravila prvi komercialni vesoljski sprehod.

Prvi komercialni vesoljski sprehod FOTO: Profimedia icon-expand

Športniki razveseljevali Z uradnim sprejemom za slovensko paraolimpijsko reprezentanco se je v Ljubljani končal projekt Pariz 2024.

Z iger so se paraolimpijci vrnili z zlatom in bronom, poglede so že usmerili v Los Angeles 2028, odštevalnik za naslednje igre pa so nastavili na zimske v Cortini in Milanu čez leto in pol.

Sprejem paraolimpijcev v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravaja icon-expand

Slovenska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi Lige narodov prišla do prve zmage, potem ko je s 3:0 v Stožicah padel Kazahstan.

Pod vse tri zadetke se je podpisal razigrani Benjamin Šeško. Predvsem prvi je bil prava mojstrovina, ko se je sprehodil skozi kazahstansko obrambo.

Slovenija - Kazahstan FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kosova postala vladna kandidatka za evropsko komisarko Slovenska vlada je soglasno potrdila nominacijo Marte Kos za evropsko komisarko."Vesela in počaščena sem, da me je vlada potrdila kot kandidatko za članico Evropske komisije," je dejala Kosova v prvi izjavi, potem ko je vlada soglasno potrdila njeno nominacijo za položaj evropske komisarke. "Kot prepričana Evropejka čutim veliko odgovornost do Slovenije in Evropske komisije," je dodala.

Marta Kos naznanila kandidaturo FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Jedrska konferenca v senci protesta Medtem ko je več kot 200 vodilnih jedrskih strokovnjakov iz 27 držav na mednarodni konferenci Nene 2024 v Portorožu razpravljalo o pomenu jedrske tehnologije in nasprotovalo njenemu demoniziranju, so aktivisti Greenpeacea pred hotel prinesli sporočilo Jedrske pravice, draga realnost. Platforma podpornikov jedrske energije JedrskaSi pa jim očita, da tuji aktivisti širijo laži in skušajo utišati stroko. Neprimerna se jim zdi tudi primerjava projekta širitve jedrskih kapacitet (Jek 2) s Tešem.

Akcija aktivistov med konferenco v Portorožu FOTO: Bobo icon-expand

Po svetu Predsedniška kandidata ZDA Harrisova in Trump sta se prvič soočila na televizijskih zaslonih.

Govorila sta o psih, mačkah, Putinu, migracijah in splavu.

Donald Trump in Kamala Harris FOTO: AP icon-expand

Severna Koreja je prvič objavila posnetke svojega obrata za bogatenje urana. Objavila jih je ob obisku severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, ki je pozval h krepitvi jedrskih zmogljivosti države.

Kim Džong Un obiskal obrat za bogatenje urana FOTO: Profimedia icon-expand

Na Hrvaškem prah dviga stara jahta, ki so jo iz slovenske Izole prejšnji vikend odvlekli v Bakarac. Gre za 25-metrsko jahto, ki je izredno redek model, na svetu je proizvedenih le nekaj. Nekatere skrbi za varnost. Novi lastniki pa zatrjujejo, da jahta ne predstavlja varnostnega tveganja in da ne gre v uničenje, ampak bodo plovilo v celoti obnovili.