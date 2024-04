Foto primerjava: Narava se prebuja dva tedna prej kot lani

Glede na posnetke spletnih kamer se letos narava v vzhodni polovici Slovenije prebuja dobra dva tedna prej kot lani. Za Kobilje in Tolsti Vrh so na portalu Meteoinfo naredili foto primerjavo med lanskim in letošnjim 5. aprilom. Razlika pa je očitna.

Kot smo že poročali, je bil po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih, letošnji marec izjemno topel in nadpovprečno namočen, kažejo podatki Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO). Kot so izmerili, je odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991–2020 na državni ravni znašal kar tri stopinje Celzija, kar umešča letošnji marec na drugo mesto najtoplejših marcev vsaj od leta 1950. V tem obdobju je bil toplejši le marec 1994 z odklonom 3,2 stopinje Celzija. Praktično enako topel kot letošnji je bil marec 2017, z odklonom 2,7 stopinje Celzija mu sledita marca 2012 in 2014. Najhladnejši od leta 1950 je bil marec 1987 z odklonom –5,9 stopinje Celzija.

Prostorsko gledano je bil letošnji marec od dolgoletnega povprečja bolj izstopajoč v vzhodni Sloveniji in delih dinarske gorske pregrade, manj pa v večjem delu zahodne polovice Slovenije. Glede na temperaturni razpon v obdobju 1991–2020 je bil letošnji marec po nižinah zelo topel ali izjemno topel, v višjih legah pa topel. Marci se v povprečju ogrevajo že od 60. let 20. stoletja in so se do danes ogreli za okoli 2,5 stopinje Celzija. V zadnjih 10 letih so imeli le trije marci negativen temperaturni odklon. Pozitiven temperaturni odklon beležimo že 10 zaporednih mesecev, so poudarili na Arsu.

Marec je bil na ravni države glede na primerjalno obdobje 1991–2020 nadpovprečno namočen in je prekinil petletni niz podpovprečno namočenih marcev. Kazalnik višine padavin je znašal 155 odstotkov, kar ga uvršča med 14 najbolj namočenih od leta 1950. Najbolj namočen v tem obdobju je bil marec 1975, s kazalnikom 248 odstotkov, najmanj pa marca 1953 in 2003 (s kazalnikoma šest oziroma sedem odstotkov).

Padavin je bilo v letošnjem marcu povsod več od dolgoletnega povprečja, v večini države je vrednost kazalnika padavin znašala med 140 in 180 odstotkov. Relativno najbolj namočeno je bilo v skrajni jugovzhodni Sloveniji, ob Kolpi. Glede na razpon vrednosti v primerjalnem obdobju 1991–2020 je bil letošnji marec v večjem delu Slovenije moker.

Marčevska višina padavin je na ravni države do sredine 70. let 20. stoletja naraščala, po letu 1980 pa pada. V zadnjih 10 letih nismo imeli nobenega izrazito mokrega marca, zadnji je bil leta 2013, so še zapisali na Arsu.