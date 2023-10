Leteča 104-letnica, potopljene letalonosilke in 'baklada' sredi prestolnice

Tudi ta teden so fotografi v svoje objektive ujeli nekaj neverjetnih prizorov. Med drugim ognjemet, ki je razsvetlil našo prestolnico, pa več desetletij potopljene letalonosilke sredi Tihega oceana, pred fotoaparat je dobesedno priletela 104-letnica, ki je skočila s padalom, po več kot 140 letih pa so 'okronali' še dva stolpa Sagrade Familie. Teden žal ni minil brez nekaj nesreč, fotografi so ujeli požar v Osijeku, pa tudi tragično prometno nesrečo avtobusa v Benetkah.

Ljubljana se je zasvetila zeleno, Dragonsi so slavili Ulice prestolnice so v ponedeljek zvečer zavzeli Green Dragonsi. Navijaška skupina Olimpije iz Ljubljane je v čast 35-letnici delovanja pripravila tradicionalno "Baklado".

icon-expand Slavje na ljubljanskih ulicah FOTO: Damjan Žibert

Pokopališče bitke za Midway V javnost so prišli posnetki iz globin Tihega oceana, ki ponujajo vpogled v že več desetletij potopljene letalonosilke. Tja so jih v času druge svetovne vojne poslali izstrelki, ki so po zraku leteli med bitko za Midway. Rjaste in razpadajoče, nekoč pa mogočne ladje bi lahko razkrile marsikatero skrivnost bojevanja.

icon-expand Letalonosilke iz druge svetovne vojne, potopljene na dno Tihega oceana FOTO: AP

104-letnica hojco pustila na tleh in skočila z letala "Tam zgoraj je čudovito!" Tako pravi 104-letnica, ki si želi postaviti prav poseben svetovni rekord. Hoče namreč postati najstarejša padalka, ki je skočila z letala. Dorothy Hoffner je namreč prepričana, da je starost zgolj številka, kar je povedala tudi vzklikajoči množici, ki jo je pričakala na tleh.

icon-expand Dorothy Hoffner želi postati najstarejša padalka na svetu FOTO: Profimedia

Več kot 140 let po začetku gradnje 'okronali' še dva stolpa Sagrade Familie Slovito nedokončano arhitekturno delo, ki ga je zasnoval pokojni španski arhitekt Antoni Gaudí, je postalo simbol Barcelone. A tudi Gaudíjev večni projekt se počasi bliža koncu. Več kot 140 let po začetku gradnje je Sagrada Familia (bazilika Svete družine) dosegla nov mejnik. S kipi so namreč zdaj "okronani" vsi štirje stolpi, ki predstavljajo po enega od štirih evangelistov: Mateja, Janeza, Marka in Luko.

icon-expand Sagrada Familia s skulpturami vseh štirih evangelistov FOTO: Profimedia

Požar v Osijeku A tudi brez naravnih nesreč ni šlo. V sredo je v tovarni za reciklažo plastike v Osijeku na Hrvaškem izbruhnil požar.

icon-expand Požar v okolici Osijeka FOTO: Hrvaška gasilska zveza (Hrvatska vatrogasna zajednica)

Pamela Anderson pa je na pariškem Tednu mode presenetila z nenaličenim obrazom Pariški Teden mode je presenetil z marsikaterim videzom, a med tistimi, ki so izstopali, je bila zagotovo tudi Pamela Anderson, ki je na enega največjih modnih dogodkov na svetu prišla nenaličena. 56-letnica se je udeležila več modnih revij, ob tem pa pokazala tudi več stilov, a vsakokrat znova se je pojavila brez ličil. Nad njeno potezo so še posebej navdušeni zvezdničini oboževalci.

icon-expand Pamela Anderson FOTO: Profimedia

Najstarejša trta na svetu dala 32 kilogramov pridelka Na mariborskem Lentu so 1. oktobra na tradicionalni kulturno-etnografski prireditvi obrali najstarejšo trto na svetu. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor, je 450-letna Guinnessova rekorderka v letošnjem vremensko zahtevnem letu dala 32 kilogramov pridelka.

icon-expand Obiranje najstarejše trte na svetu 1. oktobra 2023. FOTO: Bobo

Začetek novega študijskega leta: brucem pripravili dobrodošlico Na višješolskih in visokošolskih zavodih se je medtem začelo novo študijsko leto. V tem prelomnem obdobju, posebej za novince, ki se bodo morali privaditi na novo okolje in življenje, so univerze, fakultete in študentske organizacije pripravile različne dobrodošlice.

icon-expand Sprejem brucev na Kongresnem trgu FOTO: Damjan Žibert

Velik protest na Poljskem: zbralo se je več kot sto tisoč ljudi Minulo nedeljo, dva tedna pred parlamentarnimi volitvami na Poljskem, se je na protestnem shodu v središču Varšave zbralo več kot sto tisoč ljudi in izražalo nestrinjanje s politiko vladne stranke Zakon in pravičnost (PiS). Vodja opozicije Donald Tusk je izrazil prepričanje, da bodo na volitvah dosegli "preboj".

icon-expand Protest pred volitvami na Poljskem FOTO: AP

Huda nesreča avtobusa v Benetkah Beneški prefekt Michele Di Bari je po tragični nesreči povedal, da je v avtobusu umrlo 21 oseb, med žrtvami pa sta tudi dva otroka. Še 15 potnikov je ranjenih, več jih v kritičnem stanju zdravijo v bližnjih bolnišnicah. "To je tragedija mladih," so dejali reševalci, ki so, da bi iz strmoglavljenega avtobusa rešili ujete ljudi, delali tudi izven izmene.