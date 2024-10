Rakete na nebu, vrnitev talentov in študentov ter zasilni pristanek

Libanonska mesta in vasi so postali novo bojišče za spopade med izraelsko vojsko in šiitskim gibanjem Hezbolah, vmešal se je tudi Iran, ki je nad Izrael znova poslal več raket. Zaveznice Izraela, ZDA, so se na domačih tleh soočile z novo naravno katastrofo – orkan Helene je zahteval več kot 200 žrtev. V Sloveniji je medtem vlada skušala rešiti zaplete okoli gradnje mariborske onkologije, na univerze pa so se vrnili študenti. Konec tedna smo bili znova ponosni na Tadeja Pogačarja, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka v kolesarstvu.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se v tem tednu še zaostrile. Izrael je konec tedna izvedel raketni napad na poveljstvo Hezbolaha, v katerem je bil ubit njihov vodja Sajed Hasan Nasrala, poleg njega pa še več poveljnikov organizacije. Izraelske sile so začele kopenske operacije na ozemlju Libanona, o hudih bojih poročajo z juga države, napade pa je izraelska vojska izvedla tudi v prestolnici Bejrut.

Uničenje po izraelskem zračnem napadu v Bejrutu FOTO: AP icon-expand

Ženska s svojo mačko, potem ko je izraelska raketa zadela stanovanjsko zgradbo. FOTO: AP icon-expand

Iran se je maščeval za umor vodje Hezbolaha in nad Izraelom sprožil raketni napad. Izstrelili naj bi 180 raket, večino so jih Izraelci s pomočjo ZDA uspeli prestreči. Izrael je napovedal, da se bo maščeval.

Izraelci v zakloniščih med raketnim napadom. FOTO: AP icon-expand

V času napetosti na Bližnjem vzhodu in nadaljevanju vojne v Ukrajini je zveza Nato dobila novega šefa. Nekdanji nizozemski premier Mark Rutte je od Norvežana Jensa Stoltenberga prevzel posle. Med prednostnimi nalogami je Rutte izpostavil nadaljnjo podporo Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo.

Rutte prevzel vodenje Nata FOTO: AP icon-expand

ZDA je konec tedna prizadela nova naravna katastrofa. Orkan Helene je pustošil po jugovzhodu države, najhuje pa prizadel Severno Karolino. Število smrtnih žrtev orkana je preseglo 200.

Posledice orkana Helene v Severni Karolini FOTO: AP icon-expand

V Sloveniji se je v tem tednu začelo novo študijsko leto. Novo študijsko leto se po ocenah ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije začenja za približno 56.400 študentk in študentov na visokošolskem ter 11.915 na višjem strokovnem izobraževanju. Čisto prvo bo za okoli 12.335 študentov na visokošolskem ter za okoli 3738 študentov v višjem strokovnem izobraževanju.

Začetek študijskega leta na ljubljanski pedagoški fakulteti FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Premier Robert Golob si je v družbi zdravstvene ministrice Valentine Prevolnik Rupel ogledal gradbišče mariborske onkologije. "Gradbeno dovoljenje je dokončno ne glede na odkup stavbe na Masarykovi, stroji so na gradbišču, zato to ne vpliva več na gradnjo onkologije. Prepričali smo se, da so vse možnosti za ustavitev gradnje izčrpane," je zagotovil Golob. Vlada pa obljublja še, da bodo izgubljeni čas, ko je gradnja zaradi spora zastala, nadoknadili in projekt še pospešili.

Gradnja nove onkologije Maribor FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so medtem zabeležili izredni dogodek. Zasilno je pristalo tuje tovorno letalo, ki je letelo iz Frankfurta v Tel Aviv. Zaradi tehničnih težav so zaprosili za pristanek v Ljubljani. Na stezi so jih pričakale dežurne službe, a intervencija na srečo ni bila potrebna. Po pregledu je letalo dan pozneje zapustilo Slovenijo.

Letalo Airbus A300B4-622R družbe San Marino Executive Aviation, ki je zasilno pristalo na brniškem letališču FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Na japonskem letališču Mijazuki pa je nepričakovano eksplodirala ameriška bomba iz 2. svetovne vojne in poškodovala del steze. Odpovedanih je bilo več kot 80 letov.

Eksplozija bombe na japonskem letališču FOTO: AP icon-expand

Kolesarski as Tadej Pogačar je v Švici znova dokazal, da je nepremagljiv in postal prvi slovenski svetovni prvak v kolesarstvu.

Tadej Pogačar v cilju FOTO: AP icon-expand

Slovenski gledalci so dočakali prvo oddajo jubilejne, desete sezone Slovenija ima talent, v kateri se je predstavilo veliko vrhunskih talentov. Popeljali so nas preko smeha, solz in navdušenja, pa celo do zlatega gumba, ki ga je komaj 8-letnemu Edvardu in 7-letni Fridi, izjemnima matematikoma in šahistoma, namenil Lado.