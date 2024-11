O neurju v Španiji, Bidnu in Trumpu ter porazu slovenskih nogometašev

Teden se je začel s podnebno konferenco v Bakuju, a so udeleženci že prvi dan naleteli na težave, ker se niso strinjali glede dnevnega reda konference. Pestro je tudi v ZDA, Donald Trump je imenoval več ljudi v vlado, srečal pa se je tudi s sedanjim predsednikom Joejem Bidnom. Španci pa bijejo svoje bitke, zopet so se soočili z novim neurjem in nalivi. Na bele steze se vrača legendarna ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn.

V ponedeljek se ja začela podnebna konferenca Združenih narodov v Bakuju, tam se mudijo delegati iz skoraj 200 držav. A pogovori niso potekali gladko, udeleženci se že prvi dan niso strinjali glede dnevnega reda konference. Letošnja konferenca sicer velja za t. i. "finančni COP", na katerem se bodo poskušale države dogovoriti o povečanju mednarodne finančne pomoči, ki jo razvite države letno namenijo državam v razvoju za izvajanje podnebnih ukrepov tako na področju blaženja kot prilagajanja na podnebne spremembe in zelenega prehoda.

Letošnja konferenca je izjemno pomembna, najnovejše poročilo Svetovne meteorološke organizacije namreč navaja, da je leto 2024 "na dobri poti", da se v zgodovino zapiše kot najbolj vroče leto v zgodovini.

In medtem ko se delegati v Bakuju ukvarjajo s prihodnostjo našega planeta in posledicami podnebnih sprememb, pa so te svoje zobe zopet pokazale v Španiji. Španci si še dobro niso opomogli po nedavni povodnji, ki je terjala več kot 200 življenj, ko jih je prizadelo novo neurje in nalivi. Ceste Malage so poplavili hudourniki, meteorna voda je vdrla v več stavb, v kraju La Cala de Mijas pa je tornado uničil bencinsko črpalko.

Tudi Srbija te dni ni mirna. V Beogradu so protestniki pozvali k prevzemu kazenske in politične odgovornosti po zrušitvi nadstreška na novosadski železniški postaji v začetku meseca. Na protestu v organizaciji opozicije so znova zahtevali odhod premierja Miloša Vučevića. Protestniki namreč vztrajajo da so za nesrečo, v kateri je umrlo 14 ljudi, trije pa so bili huje poškodovani in se še vedno borijo za življenje, odgovorni nepotizem in korupcija ter nezadosten nadzor pri gradnji in njenem načrtovanju.

Napeto je tudi v Združenih državah Amerike, kot veleva tradicija, pa se mora novoizvoljeni predsednik sestati s trenutnim predsednikom. Donald Trump se je zato odpravil v Belo hišo, vendar brez nekdanje in bodoče prve dame Melanie. Trump je zagotovil, da bo prenos oblasti potekal gladko, Biden pa naj bi obljubil, da bo do januarja vse pripravljeno za njegov prevzem Bele hiše.

Melaniina odsotnost je sicer sprožila več vprašanj, nepotrjena ugibanja pravijo, da je jezna zaradi racije agentov na Trumpovem posestvu Mar-a-lago, uradno pa naj ne bi prišla zaradi drugih obveznosti. Jill Biden je sicer Trumpu predala pismo s čestitkami za njegovo soprogo in izrazila pripravljenost njene ekipe, da ji pomaga pri prevzemu poslov.

Presenečajo tudi Trumpove odločitve, koga vse hoče v svoji bodoči administraciji. Milijarder Elon Musk bo vodil posebno službo za vladno učinkovitost, položaj obrambnega ministra bo zasedel voditelj televizije Fox News Pete Hegseth, direktor obveščevalne agencije Cia bo nekdanji direktor za obveščevalne dejavnosti John Ratcliff, ministrica za domovinsko varnost pa guvernerka Južne Dakote. Poleg tega bo državni sekretar postal floridski senator Marco Rubio, svetovalec za nacionalno varnost pa bo veteran posebnih enot zelene baretke Mike Waltz. Vloga ministra za zdravje in socialo pa bo pripadla Robertu F. Kennedyju mlajšemu, ki je sicer znan po širjenju teorij zarote o cepivih.

Slovenska vlada, ki se sicer že dolgo zavzema za večjo dostavo humanitarne pomoči v Gazo in prekinitev ognja, je civilnemu prebivalstvu namenila nov paket materialne pomoči v obliki hrane in sanitetnih pripomočkov. Na letalo C-17 so naložili 14 palet, na katerih leži 30 ton pomoči. Ob tem so poudarili, da je Slovenija kot odgovorna nestalna članica VS OZN zavezana nuditi pomoč civilnemu prebivalstvu, ki trpi ob vojaških spopadih.

No in če smo že ravno na slovenskih tleh, so se v četrtek prebivalci, predvsem na višjih predelih na severu in jugu Slovenije, razveselili prvih snežink.

Dobra novica pa prihaja tudi iz športnega sveta. Pri 40 letih se namreč na bele steze vrača legendarna ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn. Na tekme svetovnega pokala se želi vrniti že čez en mesec, zlata olimpijka pa pogleduje tudi proti potencialnemu nastopu na zimskih olimpijskih igrah leta 2026. Nazadnje je tekmovala februarja 2019, potem pa se je soočila z dolgim nizom poškodb, od zlomov rok in nog, strgane kolenske vezi ter pretresa možganov.

Nekoliko manj dobra novica pa prihaja iz Stožic, kjer so se v četrtek slovenski nogometni reprezentanti soočili z Norvežani. Obračun je pripadel Norvežanom, ki so povedli v četrti minuti z golom Antonia Nuse, a tudi Slovenci so pokazali svoje talente. Za točko Slovenije je poskrbel Benjamin Šeško, ki je požel val navdušenja pred 15.308 gledalci. A to ni bilo dovolj, goste je v vodstvo popeljal Erling Haaland, za končni rezultat 1:4 pa sta poskrbela Nusa in Jens Petter Hauge.