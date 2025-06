Tragedije, veselje, bizarnosti: slike, ki so zaznamovale teden

V Švici je plaz zasul celotno vas, zdaj grozi poplavni val. Gaza še naprej trpi, izračunali so, da je vsak dan ubitih več kot 30 otrok. Trump je meril moči z univerzo Harvard, v Ljubljani so študenti zasedli križišče. Na Norveškem je ponesrečena ladja kriva za zanimivo anekdoto, v Severni Koreji pa za vrsto aretacij. Upi na novo slovensko slavje na Giru so splavali po vodi, a so športni navdušenci kljub temu prišli na svoj račun. In ko smo pri športu, eden bolj bizarnih, pa tudi nevarnih, je tek za sirom.

Krute napovedi so se uresničile. Plaz je zasul švicarsko vasico Blatten in jo skoraj v celoti izbrisal. Tistih nekaj hiš, ki so ostale, pa je zalila voda, saj je plaz zaprl pot reki. Vsa dolina zdaj trepeta pred poplavnim valom.

Izračunali so, da v izraelskih napadih na območje Gaze vsak dan umre več kot 30 otrok. Prebivalci so razseljeni, milijon jih nima doma, uničene so skoraj vse ceste, prav tako tudi 95 odstotkov bolnišnic, vodovodov praktično ni več. Te dni pa so Združeni narodi strašljivim številkam dodali še eno: uporabnih je manj kot pet odstotkov kmetijskih površin v nekoč izjemno rodovitnem koščku sveta.

Na trpljenje v Gazi so opozarjali tudi študentje Harvarda ob letošnji slavnostni podelitvi diplom. Znamenita univerza se je znašla v osrednjih novicah po svetu zaradi spora s Trumpom, ki je najprej prepovedal vpis tujih študentov, nato pa zagrozil, da ji bo odvzel državna sredstva. Sodišče je vse njegove poskuse blokiralo.

V Ljubljani so študenti za 16 minut – 16 je bilo žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu – ustavili promet na križišču pred Filozofsko fakulteto.

Severna Koreja je aretirala štiri visoke uradnike, ki naj bi bili odgovorni za neuspešno splavitev najnovejšega rušilca mornarice. Ladja v ladjedelnici leži na boku in je delno potopljena, poročajo državni mediji.

V Zagrebu je sredi noči s ponedeljka na torek odjeknila eksplozija. Neznani storilec je odvrgel eksplozivno napravo, ki je poškodovala inventar in okna dveh gostinskih lokalov.

"Lepo jo je bilo pozdraviti, zdaj pa je čas, da ji rečem adijo," se je pošalil lastnik hiše na Norveškem, ki bi jo skoraj zadela tovorna ladja. Ladjo, ki je bila nekaj dni "parkirana" na njegovem dvorišču, so namreč uspeli odvleči na morje.

Še pred uradnim začetkom meteorološkega poletja Španci beležijo nadpovprečno visoke temperature, ponekod se je ogrelo nad 40 stopinj Celzija.

Slabo uro po izstrelitvi iz vesoljskega oporišča Starbase na jugu Teksasa je nad Indijskim oceanom eksplodirala vesoljska raketa Starship podjetja SpaceX. To je tretja zaporedna ponesrečena izstrelitev prototipa bodoče vesoljske ladje milijarderja Elona Muska, s katero si želi na Mars.

Slovenski športni navdušenci so se nadejali nove slovenske zmage na italijanski pentlji, a so sredi 16. etape upi splavali po vodi. Primož Roglič je 94 kilometrov pred ciljem sestopil s kolesa in končal dirko.

Slavje po naslovu prvakov je v Liverpoolu prekinila tragedija.

Voznik je zapeljal med množico in poškodoval 50 ljudi. Smrtnih žrtev na srečo ni bilo. Policija ga je prijela, sumijo ga vožnje pod vplivom drog, poskusa umora in nevarnega upravljanja vozila, so pa izključili možnost terorizma.

Na Hrvaškem je Rijeka v prvenstvu, ki ga je odločil šele zadnji krog, dobila troboj za prvaka. V igri sta bila še Dinamo in Hajduk, a modro-beli so imeli vse niti v svojih rokah. Gledalci, ki jih je bilo veliko preveč, da bi lahko vsi šli na stadion, so po tekmi v zmagovalni evforiji stekli na igrišče "Kvarner v ekstazi," je zapisal naš novinar.

Zelenice na nogometnem stadionu Stožice, na katero je letela vrsta pripomb, ni več. Stadion dobiva novo, dela pa naj bi bila zaključena do konca junija. Prihodnjo sezono bosta domače tekme tu igrala tako Olimpija kot tudi Bravo.

Povprečen plezalec premaga Mont Blanc v dveh dneh z uporabo gondole iz Chamonixa do Aiguille de Midi. Nato prespi v koči, zatem pa ga čaka še 10 oziroma 14 ur do vrha. Benjamin Vedrines se je odpravil izpred cerkve v Chamonixu in se vrnil v ta kraj pod slovito goro v manj kot petih urah. Prejšnji rekord iz leta 2013 je popravil za tri minute.

Bizarno, nevarno, zanimivo. V Veliki Britaniji se je odvilo tradicionalno tekmovanje v kotaljenju sira. Tekmovalci so se v lovu za kolutom kotalili po hribu navzdol, dve osebi so zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico.

