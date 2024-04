Teden zaznamovalo slovo od malčice Danke, Tajvan stresel najmočnejši potres

Teden je minil v iskanju srbske malčice Danke. Zgodba se je končala tragično. Tajvan je prizadel najhujši potres v zadnjih 25 letih, prizori uničenja pa so pretresljivi. Nadaljujejo se spopadi v Gazi, kjer so umrli tudi trije humanitarni delavci.

OGLAS

Žalosten konec iskanja malčice Danke Srbska policija je sporočila, da je malčica Danka mrtva. Prebivalci Bora so se od nje poslovili z rožami, baloni, barbikami, svečami ... Medtem še vedno iščejo njeno truplo.

icon-expand FOTO: Bobo Pixell

icon-expand FOTO: telegraf.rs

Iskanje trupla male Danke Ilić icon-picture-layer-2 1 / 2

Tajvan stresel najmočnejši potres v zadnjih 25 letih Tajvan je prizadel močan potres z magnitudo 7,4. Kot so sporočile lokalne oblasti, gre za najmočnejši potres v zadnjih 25 letih. Po zadnjih podatkih je umrlo 10 ljudi, več stavb je porušenih.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia







Dan po potresu icon-picture-layer-2 1 / 5

12.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine na srečanju motoristov v Mirni Peči V Mirni Peči na Dolenjskem so ob velikonočnem ponedeljku pripravili 26. tradicionalno vseslovensko srečanje motoristov z blagoslovom motorjev in motoristov. Srečanja, ki se ga je v preteklih letih udeležilo tudi več kot 10.000 motoristov iz Slovenije in tujine, se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Blagoslov motorjev v Mirni Peči FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovo od pande Fu Bao: 'Ti si naš mladiček za vedno' Množica žalostnih ljudi se je zbrala v deževnem zabaviščnem parku v Južni Koreji in se poslovila od priljubljene pande Fu Bao. Brez skrbi, s pando je vse v najlepšem redu, le seli se na Kitajsko.

Panda Fu Bao FOTO: AP icon-expand

V Gazi umrli humanitarni delavci: 'Prenehajte z ubijanjem civilistov' V izraelskem zračnem napadu so bili ubiti delavci mednarodne humanitarne organizacije World Central Kitchen in njihov voznik. Napad se je zgodil le nekaj ur po tem, ko je skupina v Gazo pripeljala hrano. Delavci naj bi bili britanski državljani, avstralski in poljski državljan. Organizacija je naznanila, da začasno prekinja svoje dejavnosti pomoči v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po napadu na vozilo humanitarne organizacije WCK FOTO: AP icon-expand

Strelski napad na osnovni šoli na Finskem

Dan žalovanja na Finskem FOTO: AP icon-expand

Pred šolo, kjer je prišlo do tragičnega incidenta, so se zbrali žalujoči in prižgali svečke, razglašen je dan žalovanja, državne zastave pa so spuščene na pol droga. Dončić znova blestel

Slovenski zvezdnik je 25 točkam dodal 12 skokov in osem podaj, s čimer je za las zgrešil novi trojni dvojček. Luka Dončić, ki je bil pred nekaj dnevi še drugič zapovrstjo izbran za košarkarja meseca zahodne konference lige NBA, je že v prvih šestih minutah tekme dobil dve osebni napaki in šele drugič v karieri nato v prvi četrtini ni zadel koša. Zaradi tega je bil nato nekoliko več na klopi kot običajno, a je kljub temu v drugi in tretji četrtini nato prispeval levji delež k novi zmagi Dallasa.