Pretresi na Bližnjem vzhodu, zgodovinske poplave, požari in aprilski sneg

Pretekli teden so zaznamovali pretresi na Bližnjem vzhodu in ekstremni vremenski preobrati. Iran je prvič v zgodovini napadel Izrael, ki se je s pomočjo zaveznikov uspešno branil. Avstralci so se po dveh nasilnih dogodkih zavili v žalost, Danci pa so nemočno opazovali požar v znameniti nekdanji borzi. Združene arabske emirate je zajelo najmočnejše deževje v zgodovini, v Sloveniji pa smo se po nekaj rekordno vročih aprilskih dnevih za kratek čas vrnili v zimo.

OGLAS

Iran prvič napadel Izrael Iran je konec tedna proti Izraelu sprožil napad z več 300 brezpilotnimi letalniki in raketami. Iranski mediji so poročali o operaciji Resnična obljuba, ki je bila odgovor na izraelski napad na iranski konzulat v Damasku, v katerem je umrlo sedem iranskih vojaških uradnikov. Po navedbah izraelske vojske so večino raket s pomočjo ZDA in Združenega kraljestva prestregli zunaj ozemlja Izraela. Voditelji držav skupine G7 so ostro obsodili nočni napad Irana in vse strani pozvali k zadržanosti. Sklicana je bila tudi izredna seja Varnostnega sveta ZN.

Iranski napad na Izrael FOTO: AP icon-expand

Teheran po napadu na Izrael FOTO: AP icon-expand

Avstralijo pretresel napad z nožem Avstralci so se ta teden zavili v žalost. Konec tedna je v natrpanem nakupovalnem središču v Sydneyju moški z nožem zabodel več ljudi in pri tem ubil šest oseb, od tega pet žensk. Med žrtvami je tudi novopečena mamica, ki je skušala zaščititi svojo devetmesečno hčerko pred napadalcem. V nadaljevanju tedna je sledil še napad v cerkvi, kjer je mladoletnik z nožem napadel priljubljenega škofa.

Po napadu v Sydneyju FOTO: AP icon-expand

SD z novim vodstvom Na volilnem kongresu Socialnih demokratov je slavil dolgoletni član stranke in sedanji minister za gospodarstvo Matjaž Han. Ta je v drugem krogu premagal evropskega poslanca Milana Brgleza. Mandat za vodenje stranke so mu delegati podelili s 182 glasovi, medtem ko jih je Brglez prejel 172.

Volilni kongres SD FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na hrvaških parlamentarnih volitvah slavila HDZ Hrvaške parlamentarne volitve, ki so tokrat potekale kar sredi tedna, niso prinesle preobrata. Največ glasov podpore je prejela vladajoča stranka HDZ, največja poraženka volitev pa je levosredinska koalicija z SDP na čelu.

Andrej Plenković FOTO: AP icon-expand

Sneg v aprilu Po rekordno visokih temperaturah je Slovenijo v torek pobelil sneg. Hladna fronta je s seboj prinesla tudi izrazito ohladitev. Dosegli smo nov temperaturni rekord – v Podčetrtku so izmerili največjo temperaturno razliko v dveh zaporednih dneh, in sicer 26,2 stopinje Celzija.

Sneg v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Dubaj pod vodo V Združenih arabskih emiratih so medtem izmerili največjo količino padavin v zadnjih 75 letih. Močno deževje in poplave, ki so sledile, so popolnoma ohromile puščavsko velemesto Dubaj in tamkajšnje letališče. Številni avtomobili so obtičali na poplavljenih cestah.

Dubaj pod vodo FOTO: AP icon-expand

Reševalna vaja v predoru V Sloveniji so se v preteklosti že dogajale množične prometne nesreče, zato je pomembna pripravljenost nanje. V predoru Podnanos na hitri cesti Vipava–Razdrto so tako pripravili reševalno vajo, ki je pokazala na dobro usposobljenost reševalnih ekip.

Vaja v predoru Podnanos FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Neznanec zanetil požar V Ljubljani je medtem neznani storilec zanetil požar na objektu novega športnega centra Ilirija, kjer se končujejo zadnja gradbena dela na bazenskem kompleksu, ki naj bi ga odprli jeseni. Ljubljanski župan Zoran Janković je sporočil, da prvotna ocena škode znaša 300.000 evrov, hkrati pa je obsodil vse nedavne primere vandalizma v prestolnici.

Požar na Iliriji FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Gorela nekdanja borza Ognjeni zublji so v začetku tedna zajeli nekdanjo znamenito borzo v danskem Koebenhavnu. Še istega dne so gasilci požar spravili pod nadzor, a je nastala velika škoda. Med drugim je uničena streha, močno poškodovane so nosilne konstrukcije, celostno gledano pa je zgorela polovica stavbe. Oblasti so dogodek primerjale s požarom v pariški katedrali Notre-Dame.

Požar v borzi na Danskem FOTO: AP icon-expand

Peta obletnica požara v znameniti Notre-Dame Ravno v tem tednu so v Parizu zaznamovali peto obletnico požara, ki je zajel pariško katedralo. 15. aprila 2019 ob 18.20 se je med bogoslužjem sprožil požarni alarm. Verniki so sicer morali zapustiti cerkev, a so se lahko vrnili, saj še ni bilo videti požara. Ob 18.43 se je alarm sprožil ponovno, tedaj pa se je nad katedralo že dvigoval oblak dima. Pet let po požaru se obnova približuje koncu.

Pet let od požara v Notre Dame FOTO: AP icon-expand

Prižig olimpijskega ognja Na ruševinah antične Olimpije v Grčiji so prižgali olimpijski ogenj pred 101 dan dolgo potjo do prizorišča iger v Parizu. V francoski prestolnici bo na reki Seni 26. julija slovesno odprtje 33. poletnih olimpijskih iger.

Prižig olimpijskega ognja FOTO: AP icon-expand

Vstopnica za polfinale Lige prvakov Končani so povratni obračuni četrtfinala Lige prvakov. Nogometaši PSG-ja so na prvi tekmi proti Barceloni klonili z 2:3, na povratnem obračunu pa so se v zaostanku znašli že v 12. minuti. Po slabe pol ure igre je Barcelona na igrišču ostala le z deseterico, Ousmane Dembele in Vitinha pa sta poskrbela za preobrat. Barko Barcelone je v nadaljevanju z dvema zadetkoma potopil Kylian Mbappe in Francozom zagotovil uvrstitev med najboljša štiri moštva Lige prvakov. Nogometaši madridskega Reala so medtem po epskem boju in z zvrhano mero sreče na Etihadu po izvajanju enajstmetrovk v skupnem seštevku s 7:8 premagali Manchester City in postali zadnji polfinalisti.

Raphinha po porazu Barcelone FOTO: AP icon-expand