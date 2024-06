Kranjska klobasa proti 'ćevapom', polne Stožice in veliko ponosa

Začetek Eura in dobre igre slovenske nogometne reprezentance so zasenčili vse ostale dogodke tedna, ki se izteka. Celo finale lige NBA, ki se je žal, vendar zasluženo končal z zmago Bostona proti Dončićevemu Dallasu. Nemška mesta in slovenske trge so preplavili navijači naše reprezentance. Prav tako odlični so bili slovenski odbojkarji, ki so se v Stožicah uspeli uvrstiti na olimpijski turnir. Gneča na ljubljanskih ulicah je bila tudi v času Parade ponosa, kjer so se zgodili manjši incidenti, ter na nekaterih upravnih enotah – v Ljubljani se je celo odvil jutranji šprint za prosto okence. Srečala sta se Putin in Kim.

Slovenska nogometna reprezentanca se je po dolgih 24 letih vrnila na Evropsko prvenstvo v nogometu. V prvem obračunu je našim reprezentantom nasproti stala izbrana vrsta Danske. Reprezentanci sta se udarili že v kvalifikacijah za Euro, bolje pa so jo z zmago in remijem odnesli Danci.

Slovenija - Danska FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenski nogometaši so po slabšem prvem polčasu in zaostanku precej bolje zaigrali v drugi polovici tekme in prišli do izenačujočega zadetka, ki ga je v 77. minuti dosegel Erik Janža. Slovenska reprezentanca bi lahko z nekaj več sreče v samem zaključku tekme celo prišla do zmage. Brez dvoma pa je drugi polčas pokazal, česa je na letošnjem turnirju sposobna naša reprezentanca.

Veselje Slovencev po zadetku Erika Janže FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Zelo pomemben dejavnik pa so nedvomno tudi glasni in ubrani navijači, ki so že na ulicah Stuttgarta in na sami prvi tekmi opravljali vlogo 12. igralca z odliko. V Nemčijo je že pred prvo tekmo reprezentance odpotovalo več tisoč navijačev. Nekateri izmed njih so imeli toliko sreče, vendar tudi drznosti in poguma, da so od predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića s skandiranjem prišli do brezplačne runde.

Slovenski navijači sredi Stuttgarta FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Navijaška zvezda zadnjega mondiala Ivana Knoll tudi tokrat krade pozornost na tekmah hrvaške nogometne reprezentance, ki pa tokrat ne blesti. Po dveh tekmah so bronasti z zadnjega svetovnega prvenstva zaenkrat le pri eni točki in jim grozi izpad že v predtekmovanju. Če navijačem vatrenih veselja ne prinašajo nogometaši, pa njihovo pozornost uspešno preusmerja popularna sonarodnjakinja.

Ivana Knoll je ponovno poskrbela, da je bila opažena. FOTO: Profimedia icon-expand

Včasih pa je za vzbujanje pozornosti dovolj tudi dobra domislica. Naša novinarka na terenu Tina Hacler je v Münchnu pred tekmo s Srbijo srečala navijača slovenske reprezentance z vpadljivim transparentom, ki je nogometni boj s Srbi prenesel tudi na polje kulinarike. Tovrstnih zbadljivk sicer ni manjkalo tudi na drugi strani, ko so srbski navijači skandirali "Luka Dončić jedan je od nas" (Luka Dončić je eden od nas). Kljub temu je navijanje minilo v športnem duhu in brez incidentov v bavarski prestolnici.

Slovenski navijači na trgu Marienplatz v Münchnu FOTO: Tina Hacler icon-expand

Tekma na igrišču je bila medtem ena najbolj zanimivih in razburljivih na letošnjem prvenstvu. Obe strani sta nizali priložnosti, prvi pa so v drugem polčasu zadeli Slovenci, ki jih je v vodstvo popeljal Žan Karničnik. Kazalo je, da bo pri izidu 1:0 tudi ostalo, s tem pa bila Slovenija na pragu zgodovinskega uspeha in uvrstitve v osmino finala.

Veselje Žana Karničnika po golu za 1:0 proti Srbiji FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Potem pa je sledil šok za igralce in za navijače v bavarski prestolnici in v Sloveniji. V zadnjih sekundah sodnikovega podaljška je po podaji iz kota slovensko mrežo stresel Luka Jović. Obrazi na Pogačarjevem trgu, ki jih je v objektiv ujel naš fotograf Luka Kotnik, govorijo več kot besede.

Navijači na Pogačarjevem trgu med tekmo Slovenija : Srbija FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenska moška odbojkarska izbrana vrsta je v polnih ljubljanskih Stožicah nekoliko težje od pričakovanj prišla do svoje devete zmage v letošnji izvedbi Lige narodov. Potem ko so si v torek zagotovili nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu, so v četrtek premagali še eno oviro. Varovanci Gheorgheja Cretuja so s 3:2 v nizih ugnali Kubance in se tako znova povzpeli na vrh razpredelnice.

Slovenska odbojkarska reprezentanca si je zagotovila nastop na olimpijskih igrah. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Kljub visoki politični delegaciji na tribunah pa slovenskemu asu Luki Dončiću in njegovi ekipi Dallas Mavericks ni uspelo priti do preobrata v seriji finalnih tekem severnoameriške košarkarske lige. Celtics so na domačem terenu z zmago 106:88 dobili peto tekmo finalne serije in z izidom 4:1 osvojili svoj 18. naslov prvaka lige NBA.

Luka Dončić v dvoboju Jruom Holidayjem FOTO: AP icon-expand

Veliko pozornosti in tudi ogorčenja pa je požel posnetek z največje upravne enote v državi, kjer so ljudje po nočnem čakanju za vrati ograje zjutraj tekli, da bi se postavili v vrsto in uredili nujne zadeve. Po državi namreč še vedno poteka stavka na 34 upravnih enotah od skupno 58. Državljani morajo za osnovne storitve, kot je izdaja osebnega dokumenta, v službah jemati dopust in čakati v dolgih vrstah. Zaradi neizdajanja gradbenih dovoljenj se sicer uspešni proizvajalci montažnih hiš bojijo, da bodo prisiljeni svoje delavce poslati na čakanje.

Gneča na upravni enoti v Ljubljani FOTO: Bobo icon-expand

Konec minulega tedna je dogajanje v slovenski prestolnici zaznamovala tudi Parada ponosa, ki je tradicionalno potekala s pohodom skozi osrednje ulice največjega slovenskega mesta. Na dogodku se je zgodilo tudi nekaj manjših incidentov.

Parada ponosa v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pisano je bilo tudi v severnokorejski prestolnici, kjer so na ruskega predsednika čakali toliko časa kot Slovenija na nastop na Euru. Vladimir Putin je v Pjongjangu doživel velik sprejem, ki ga je skrbno organizirala država pod 'večnim vodstvom' Kim Džong Una. Ulice so bile odete v severnokorejske in ruske zastave, Kim pa je Putina razglasil za največjega prijatelja države. Voditelja sta podpisala tudi nekaj strateških dokumentov.

Srečanje Kim Džong Una in Putina FOTO: AP icon-expand

Namesto pogleda na sinjo gladino je slovensko morje prekrila debela plast rjave sluzi. Podobne težave pa imajo tudi pri naših sosedih. Nastale so namreč želatinaste prevleke, naraven pojav, ki sicer ni nevaren za zdravje. Lahko pa se vanj ujamejo številni, tudi patogeni organizmi, na primer fekalne bakterije, za katere ni ravno zaželeno, da zaidejo v telo. Čeprav nič kaj lepa na pogled, pa skriva tudi bolj privlačno presenečenje.

Sluzenje morja FOTO: Bobo icon-expand