Teden za zgodovino

Pretekli teden je bil igra živcev, evforije, solz in sreče. Vse to nas je prevevalo ob spremljanju naših fantastičnih odbojkarjev in nogometašev. Izjemna predstava v Stožicah in izjemna predstava v Kölnu. Teden je bil po 14 letih čustven tudi za ustanovitelja Wikileaksa. Inovator Mate Rimac pa nas je s svojo stvaritvijo popeljal v prihodnost.

Naši športniki pišejo zgodovino. Že v nedeljo je v nabito polnih Stožicah slovenska moška odbojkarska izbrana vrsta v izjemni odbojkarski predstavi po petih nizih (3:2) premagala neugodno srbsko reprezentanco in s tem postala zmagovalka skupinskega dela Lige narodov.

Slovenija - Srbija FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Naši odbojkarji so s tem dosegli nov mejnik. Ne le, da so omenjeno tekmovanje zaključili povsem na vrhu razpredelnice z 11 zmagami in le enim porazom, temveč so si s tem zagotovili nekoliko lažjega tekmeca na prvi stopnički izločilnih bojev, ki bodo potekali v Lodžu na Poljskem.

Slovenija - Srbija FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Še ena odlična novica v svetu športa – slovenska košarkarska reprezentanca je pred kvalifikacijami za nastop na olimpijskih igrah v Parizu dobila najboljšo možno okrepitev. Kar 92 odigranih tekem in številne težave s poškodbami pa prvega slovenskega zvezdnika Luke Dončića niso odvrnile od vnovičnega igranja za slovenski grb. V ponedeljek je že treniral s soigralci.

Luka Dončić je v ponedeljek že treniral s soigralci FOTO: 24ur.com icon-expand

Nov mejnik pa so dosegli tudi slovenski nogometaši. Na tretji tekmi evropskega prvenstva so še tretjič remizirali in si tako priigrali zgodovinsko prvo uvrstitev v izločilne boje na velikih tekmovanjih.

Postava na zgodovinski tekmi z Anglijo. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slavje na zelenici in ob njej FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenija - Anglija navijači FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Pogled na navijaške tribune je bil fantastičen. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Angleži so imeli v Kölnu vseskozi terensko premoč in tudi več priložnosti, a so bili zavoljo čvrste in zbrane slovenske obrambe le redko nevarni. Na koncu je ostalo pri 0:0, kar je bilo po okusu obeh reprezentanc. Ob identičnem izidu na drugi tekmi je Angležem pripadlo prvo mesto, Slovencem pa tretje.

Jan Oblak je prvič na letošnjem Euru mrežo ohranil nedotaknjeno. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ne le naši izjemni nogometaši, posebno vlogo so tokrat prevzeli tudi slovenski navijači, ki so se po Stuttgartu in Münchnu, kjer so pripravili fantastično kuliso, zgrnili še višje na sever, na ulice Kölna. Spremljala jih je naša novinarka Tina Hacler. Živahno je bilo že pred večerno tekmo. Angleški navijači so že sredi dneva zavzeli vse terase lokalov na Alter Marktu, Slovence pa so na drugem bregu Rena dočakali člani Siddharte.

Siddharta v Kölnu FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Najprej z Od višine se zvrti, nato s Siddhartinimi uspešnicami: "Ta pesem se ne tiče slovenske reprezentance. Edina, ki bo ta večer in to noč ledena, bo Anglija," je dejal Tomi in zapel Ledeno. Njegove besede so se izkazale kot preroške.

Pogovori slovenskih navijačev so se vrteli predvsem okoli rezultatske kombinatorike, koliko točk bo dovolj za napredovanje, nas čaka pot v Gelsenkirchen, Dortmund, Frankfurt ali znova v München.

Slovenski navijači v Kölnu pred tekmo FOTO: Luka Kotnik icon-expand

In zdaj je že jasno, da se bodo slovenski nogometaši v osmini finala 1. julija v Frankfurtu pomerili s Cristianom Ronaldom in druščino.

Medtem smo v domovini praznično slavili rojstni dan Slovenije. Ob 33. obletnici osamosvojitve je potekala proslava, na kateri je predsednica republike Nataša Pirc Musar v slavnostnem nagovoru izpostavila pomen skupnosti.

Proslava pred dnevom državnosti FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Proslave se je udeležil tudi premier Robert Golob s partnerko Tino Gaber. Ta je požela val komentarjev glede izbire obleke, za katero nekateri menijo, da ni bila primerna za takšen dogodek.

Robert Golob na proslavi pred dnevom državnosti FOTO: Aljoša Kravaja icon-expand

V tujini pa je odjeknila novica, da je ustanovitelj WikilLeaksa Julian Assange z ZDA sklenil dogovor – v zameno za svobodo bo priznal krivdo za sodelovanje v zaroti za širjenje zaupnih informacij o obrambi ZDA.

Assange je tako svoboden človek, ki se je po dolgih letih življenja v izgnanstvu ter britanskem zaporu zdaj vrnil v svojo rodno Avstralijo.

Julian Assange po pristanku v Canberri FOTO: AP icon-expand

Za konec pa še zanimivost oziroma skok v prihodnost. Hrvaški podjetnik in inovator Mate Rimac je v Kerestincu pri Zagrebu predstavil svoj najnovejši izdelek – robotaksi. Rimčeva stvaritev se bo imenovala Verne.

Marko Pejković iz podjetja Verne je medtem napovedal, da bodo leta 2026 po Zagrebu zagotovo vozili robotski taksiji.