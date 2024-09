Vodna kataklizma, gasilci iz davno minulih časov in reševanje z dimnika

Madžarska, Poljska, Češka, Slovaška, Avstrija ... Druga za drugo so se države znašle v primežu poplav, ko se je čez njihovo ozemlje pomikal ciklon Boris. Na drugi strani, na Portugalskem, je medtem pustošilo več kot 100 požarov. Hvaležna tema za pogovore je bila tudi politika, spoznali smo novo Evropsko komisijo, ki sicer še ni potrjena, in dočakali konec sage z Marto Kos. In še: praznovali smo z gorskimi reševalci, si ogledali pivški "ZgodoVikend" in bili na dveh zanimivih koncertih.

OGLAS

Srednja Evropa je bila v primežu poplav. Prizori uničenja, ki ga je za seboj puščala voda – številni so spominjali na tiste iz Slovenije pred letom dni – so prihajali iz Romunije, Madžarske, Češke, Slovaške, Poljske, Nemčije, Avstrije in nazadnje še Italije.

Poplave na Češkem FOTO: AP icon-expand

Po zadnjih podatkih je umrlo 24 ljudi, nevarnost pa ni minila. Donava na Madžarskem še vedno narašča, napovedujejo celo, da bo dosegla najvišji nivo v zadnjih 10 letih.

Poplave na Madžarskem: podobni prizori so se vrstili tudi na Poljskem, Češkem, Slovaškem, v Avstriji in nato še v Italiji. FOTO: AP icon-expand

Narasla Donava in madžarski parlament FOTO: AP icon-expand

Skoraj težko je verjeti, da so zgornje fotografije nastale le nekaj dni po spodnji. Takrat še nizek vodostaj Donave je v Srbiji razkril okostja ladij donavske in črnomorske rečne flote, ki so jih nemške sile potopile pred 80 leti, da bi zaustavile tranzit Rdeče armade po pomembni rečni poti.

Razbitine nemških vojaških ladij na Donavi FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Medtem se na Portugalskem, kjer se temperature še vedno dvigajo do 30 stopinj Celzija, zrak pa je izjemno suh, spopadajo z več kot 100 gozdnimi požari. Ti so zahtevali sedem življenj, 50 ljudi je poškodovanih, v ognjenih zubljih pa je izginilo tudi več hiš.

Požari na Portugalskem FOTO: AP icon-expand

"Popolna nevihta" se je razdivjala nad evropsko avtomobilsko industrijo. Ne le Volkswagen, o katerem je bilo v zadnjih dneh največ govora, v težavah je celotna branža, ki reže kruh tudi mnogim Slovencem. Audi tako razmišlja o zaprtju tovarne v Bruslju, ki velja za njegovo zibelko električnih avtomobilov.

Protest zaposlenih v Audijevi tovarni v Bruslju, ki naj bi jo zaprli FOTO: AP icon-expand

Ursula von der Leyen je razkrila sestavo nove Evropske komisije, Sloveniji je namenila resor za širitev. Medtem se je končala saga s slovensko kandidatko. Marta Kos je dobila zeleno luč pristojnega odbora, Franc Breznik pa pismo von der Leynove. Kandidate sicer zdaj čaka še parlamentarno sito.

Marta Kos na odboru DZ za zadeve EU FOTO: Bobo icon-expand

Še ena tema, povezana z evropskimi volitvami: te so starega ministra za obrambo odnesle v Bruselj, po dveh mesecih pa smo vendarle dočakali ime kandidata za novega. To je Borut Sajovic.

Borut Sajovic FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Iz ZDA je odjeknila novica o novem domnevnem poskusu atentata na nekdanjega predsednika in sedanjega kandidata Donalda Truma. Nesojeni napadalec naj bi ga skrit v grmovju čakal kar 12 ur, ustreliti pa naj bi ga nameraval med igro golfa.

Puška in nahrbtnik osumljenca FOTO: Profimedia icon-expand

V Libanonu so najprej eksplodirali odzivniki, ki naj bi bili v lasti članov Hezbolaha, dan zatem pa še ročne radijske postaje. Umrlo je 37 ljudi, med njimi dva otroka, 3000 je poškodovanih. Vodja Hezbolaha je zagrozil Izraelu, češ da je prestopil rdečo črto, podpora Libanonu pa je prišla tudi s strani Irana.

Po eksplozijah v Libanonu FOTO: AP icon-expand

Odbor Združenih narodov je Izrael obtožil ene najhujših kršitev Konvencije o otrokovih pravicah v novejši zgodovini. V skoraj leto dni trajajočih napadih na Gazo – spomnimo, veljala je za eno najgosteje naseljenih območij na svetu – je po zadnjih uradnih podatkih umrlo že 16.795 otrok. A sem niso všteti tisti, ki so umrli zaradi lakote in bolezni, niti tisti, ki jih še niso našli med ruševinami.

Palestinka z otrokom med ruševinami Gaze FOTO: Profimedia icon-expand

Miru ni na vidiku niti v Ukrajini. Ruska vojska je v Harkovu zadela stanovanjski blok, med ranjenimi naj bi bili tudi otroci.

Posledice napada na stanovanjski blok v Harkovu FOTO: AP icon-expand

Nazaj v Slovenijo. Jeseniški gorski reševalci so obeležili stoletnico svojega društva. Več kot 40 jih je in prav vsak od njih bi lahko povedal zgodbo o reševalni akciji, vredno objave, pohvale in zahvale.

100 let GRS Jesenice FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Policisti, vojaki, gasilci, pripadniki civilne zaščite, konji in psi. Vozila, orožje, tanki in roboti. Pokanje in streljanje, hrumenje in brnenje, dimna zavesa, preleti letal, pristanek helikopterja ... ZgodoVikend v Parku vojaške zgodovine Pivka je navdušil starejše, najmlajše pa pustil odprtih ust.

ZgodoVikend 2024 v Parku vojaške zgodovine Pivka FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

ZgodoVikend 2024 v Parku vojaške zgodovine Pivka FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V zgodovino se je vpisal 32-letni Estonec Jaan Roose, ki je po vrvi prečkal Bosporsko ožino. Z drugimi besedami: po vrvi se je sprehodil z ene na drugo celino. Za pot je potreboval manj kot uro.

Jaan Roose prečkal Bospor FOTO: Profimedia icon-expand

In še ena za zgodovino. Serija Shogun je prejela kar 18 emmyjev. Kipca sta se razveselila tudi oba glavna igralca Hiroyuki Sanada in Anna Sawai. Serija je prirejena po zgodovinskem romanu Jamesa Clavella in prikazuje zapleteno dvorno politiko fevdalne Japonske.

Serija Shogun je slavila z 18 nagradami emmy. FOTO: Profimedia icon-expand

Miha Guštin Gušti je v Križankah obeležil 40 let glasbene kariere.

Gušti je pred polnimi Križankami obeležil 40 let glasbene kariere, kar ga je, kot nam je priznal, ganilo do solz. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Baby Lasagna pa je v Kinu Šiška odigral sploh prvi samostojni koncert v Sloveniji.

Baby Lasagna, 29-letni Marko Purišić, je v Kinu Šiška imel premierni samostojni nastop v Sloveniji. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Opazovali smo tudi Lunin mrk. Ali pa vsaj polno luno.