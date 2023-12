Kraška megla, pogozdovanje z droni in plavajoče smeti

Čeprav je snežna pošiljka tudi letos bolj skopa, pa je zimska gorska sezona pred vrati. Letošnje število intervencij gorskih reševalcev pa je že rekordno. Na PZS so predstavili napotke ter pravila varnega in spoštljivega obiskovanja gora. Kakšno opremo potrebujemo za v gore?

Na največjem infrastrukturnem projektu v državi ta hip, več kot milijardo evrov vrednem drugem tiru, so po dveh letih vendarle zaključili še eno gradbeno etapo. Zgradili so 453 metrov dolg viadukt Gabrovica, ki mu pravijo tudi najbolj fotogeničen del proge. Slavnostna otvoritev je bila odeta v kraško meglo. Skrivnostna kulisa je tako poskrbela za dodaten dramatični učinek ob razkritju te nove tehnološke mojstrovine.

V Evropskem parlamentu pa so podarili letošnjo nagrado Saharov za svobodo misli. Nagrado je posthumno prejela 22-letna Iranka kurdskega porekla Žina Mahsa Amini, ki je septembra lani umrla v policijskem pridržanju. Nagrado so v imenu Aminijeve in gibanja prevzeli Saleh Nikbaht, odvetnik družine Amini, ter zagovornici pravic žensk Afsun Nadžafi in Mersedeh Šahinkar, ki sta letos zapustili Iran.