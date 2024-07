Triumf Furije in Albiona, krst usode in kdo je Milena Tošić?

Tudi drugi julijski teden mineva v znamenju športa. Boji na Euru 24' se približujejo koncu, atraktivni polfinalni tekmi sta dali finalista – Španijo in Anglijo. Slovenski košarkarji, na čelu z Luko Dončićem, se po porazu z Grki niso uvrstili na olimpijski turnir, kamor potuje 90 slovenskih športnikov in športnic. Medtem pa je politična tekma v Franciji postregla s taktiziranjem in presenetljivo, a tesno, zmago levice. Kijev je medtem utrpel še en raketni napad, na vrhu Nata v Washingtonu pa je predsedniku vlade Robertu Golobu delala družbo izbranka Tina Gaber.

Reprezentanca, ki je po mnenju mnogih na prvenstvu pustila najboljši vtis, je Španija. V polfinalnem obračunu velikanov so z 2:1 izločili Francoze. Galski petelini so sicer povedali, toda furija je v drugem polčasu izvršila popoln preobrat, tudi po zaslugi izjemnega gola najmlajšega strelca na evropskih prvenstvih Lamina Yamala. Drugi gol za Španijo je dosegel njen najboljši strelec Dani Olmo.

Slavje Špancev po uvrstitvi v finale FOTO: AP icon-expand

16-letni Yamal je bržkone največje odkritje letošnjega evropskega prvenstva. Ob tem je veliko pozornosti pritegnila skoraj toliko stara fotografija. Takrat je 20-letni Lionel Messi, ki bil sam še vzhajajoča zvezda, v slačilnici znamenitega stadiona Camp Nou v Barceloni z dojenčkom poziral za dobrodelni koledar. Na družbenem omrežju je fotografijo delil Yamalov oče, objavo pa pospremil z besedami: "Začetek dveh legend."

'Krst usode': Dojenček Yamal z Lionelom Messijem FOTO: AP icon-expand

Tudi drugi polfinalni obračun ni razočaral, čeprav so se nekateri bali "toge" tekme med Anglijo in Nizozemsko. Povedli so Nizozemci, nato pa se je zgodil prvi od dveh ključnih trenutkov tekme. Denzel Dumfries je v kazenskem prostoru posredoval ob strelu Harryja Kana, nemški sodnik Felix Zwayer pa je pokazal na belo točko. Ta odločitev sodnika ni razjezila zgolj Nizozemcev, ampak si je prislužila tudi kritike na otoku. Nekdanja angleška reprezentančna branilca Jamie Carragher in Garry Neville sta bila mnenja, da gre za napačno odločitev. Nizozemce je v 91. minut srečanja pokopal rezervist Ollie Watkins in Angliji priboril nov neposredni poskus naskoka na evropski tron.

Posredovanje Denzela Dumfriesa v 16-metrskem prostoru, ki je prineslo strel z bele točke za Anglijo FOTO: AP icon-expand

Z zelenice na parket. Mnogi so od košarkarjev pričakovali uvrstitev na olimpijski turnir, a na koncu ostali razočarani, verjetno najbolj košarkarji sami. Slovenska reprezentanca se je po porazu proti Grčiji poslovila od sanj o drugem zaporednem nastopu na olimpijskih igrah. V polfinalu kvalifikacijskega turnirja v Pireju je morala priznati premoč gostiteljem, ki so bili boljši z 68:96. Pri Sloveniji je Luka Dončić zbral 21 točk, 7 skokov in 5 podaj.

Poraz Slovenije proti Grčiji v kvalifikacijah za olimpijske igre FOTO: AP icon-expand

Drugačna, precej bolj "komolčkarska" in neizprosna tekma pa se je odvila na francoskem političnem terenu. Predsednik Emmanuel Macron je po hudem porazu na evropskih volitvah razpisal parlamentarne. Vse je kazalo, da bo tokrat zmago odnesla desnica, vendar je manever z umikanjem več kot 200 kandidatov v drugem krogu preprečil zmago Nacionalnega zbora Marine le Pen. Na koncu je presenečenje uspelo bloku levih strank, ki ga vodi Jean-Luc Melenchon, Macronova sredina pa je osvojila drugo mesto.

Jean-Luc Melenchon FOTO: AP icon-expand

Medtem se vojna v Ukrajini nadaljuje z nezmanjšano intenzivnostjo. Po dolgem času je bila tarča ruskih napadov spet prestolnica Kijev. V mestu je odjeknilo več eksplozij, med drugim na vojaškem letališču, proizvodnem obratu, transformatorskih postajah in otroški bolnišnici. Prizori reševanja ljudi, ki so ostali ujeti pod ruševinami dela bolnišnične zgradbe, so obšli svet. Zahodne države so napad na bolnišnico označile za vojni zločin.

Rusi zadeli otroško bolnišnico FOTO: AP icon-expand

Napad se je zgodil le dan pred vrhom zveze Nato v Washingtonu, kjer so predvsem razpravljali o zavezah in pomoči Ukrajini. Udeležil se ga je tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob, ki je med drugim tudi pohvalil vitalnost ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki si je le nekaj ur kasneje (ponovno) privoščil več verbalnih zdrsov. Premier je v Washington prispel v spremstvu svoje izbranke Tine Gaber. Fotografija na washingtonskem stopnišču je sicer bolj presenetila črnogorsko javnost, saj se je premier Milojko Spajić prvič pojavil v družbi Milene Tošić (zgoraj levo), za katero je javnost iz uradne objave izvedela, da je premierjeva soproga in da pričakujeta otroka.

Robert Golob in Tina Gaber v Washingtonu FOTO: AP icon-expand

V tujino čez dobra dva tedna potuje precej večja slovenska delegacija. Slovenski športniki in športnice se bodo udeležilo 33. olimpijskih iger moderne dobe v Parizu. Na sporedu bodo med 26. julijem in 11. avgustom, v francoski prestolnici pa se bo v 17 športnih panogah merilo 90 slovenskih upov, od tega 44 športnic in 46 športnikov, kar je največ v zgodovini slovenskih odprav.

Medijski termin slovenske olimpijske reprezentance FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Vroče poletje v prestolnici je pretrgala nedeljska kratkotrajna, a močna nevihta. Nekateri vozniki pa so znova ustavljali pod nadvozi. Z nevarnim početjem so ogrožali ostale udeležence v prometu. Iz več krajev, ki so se znašli na poti supercelični nevihti so poročali o manjši toči in vetrolomu.