Prerivanje pred sodiščem, pretep poslancev in nov Putinov prijatelj

Zadnji novembrski teden je doma minil v znamenju napetosti pred celjskim sodiščem, kjer je potekal shod v podporo Janezu Janši in ustanavljanju nove politične stranke s starim obrazom na čelu. Še bolj vroče je bil v srbski skupščini, kjer so se trgale kravate in suknjiči ter pele pesti, zavrelo pa je tudi v liberalnem taboru v Romuniji, kjer je v prvem krogi predsedniških volitev zmagal desničarski kandidat Georgescu, ki ne skriva simpatij do Moskve.

Predsednik SDS in nekdanji premier Janez Janša je znova stopil pred celjsko sodišče, kjer se odvija sojenje v primeru Trenta. Po sojenju se je pred sodiščem zbrala množica Janševih privržencev, ki so protestirali proti, kot so sporočali, "skorumpiranemu slovenskemu sodstvu". Janša je podpornikom dejal, da gre za začetek upora proti "krivosodju". Protestniki so napadli avto medijske hiše, proti enemu pa so policisti zaradi upiranja uporabili pooblastila in mu izdali plačilni nalog.

Shod v podporo Janezu Janši

Parlamentarne volitve so še daleč, vendar je širom političnega prostora že slutiti ogrevanje na prihodnji volilni cikel in 'praznovanje demokracije'. V politiko se uradno vrača politični maček Karl Erjavec. Nekdanji šef stranke upokojencev je na ustanovnem kongresu stranke Zaupanje postal njen predsednik. Erjavec meni, da je trenutna vlada "pravzaprav mrtva", da se mu koalicijski partnerji smilijo in napoveduje, da bo s svojim političnim znanjem Slovenjo popeljal iz slepe ulice.

Ustanovitelj stranke Zaupanje

Približno 533 kilometrov jugovzhodno pa je bilo precej bolj napeto kot v Ljubljani in Celju. Rane po tragediji na novosadski železniški postaji se še niso zacelile, napetosti med koalicijo in opozicijo pa so pripeljale do pretepa v srbski skupščini. Pozivi predsednice skupščine Ane Brnabić k umiritvi niso bili dovolj, posredovati so morali varnostniki. Poslanci so se med seboj udarjali, prerivali, obmetavali s papirji in vodo, vse to pa so lahko gledalci spremljali v televizijskem prenosu, kjer so sicer cenzurirali zvok in občinstvo pred zasloni prikrajšali še za kakšno "sočno" izjavo.

Pretep med srbskimi poslanci

Podobni prizori so bili dolga leta stalnica zasedanj parlamenta v Kijevu, kjer so nemalokrat med seboj fizično obračunavali poslanci Verhovne rade. Političnemu razkolu pa je nato sledila vojna, ki ji še vedno ni konca, nasprotno, z uporabo vse bolj uničujočih orožji se vse bolj zaostruje. Rusija je na mesto Dnipro odvrgla novo balistično raketo srednjega dosega Orešnik. Ukrajina pa je objavila fotografije njenih ostankov.

Ostanki ruskih eksperimentalnih raket

Precej bolj kot Orešnik pa Ukrajino verjetno skrbi politična klima v vzhodni Evropi. Poleg Madžarske in Slovaške, ji sedaj grozi tudi ohladitev odnosov z Bukarešto, v primeru, da bo na koncu izvoljen desničar Calin Georgescu, ki je presenetljivo slavil v prvem krogu predsedniških volitev v Romuniji. Sicer neodvisni kandidat napoveduje konec podpore sosednji državi in zavzemanje za mir, kar mu je očitno prineslo dodatne politične točke pri nezadovoljnih državljanih. Predsedniški kandidat tudi ne skriva simpatij do ruskega predsednika Vladimirja Putina, kar razburja njegove nasprotnike.

Nasprotniki Georgescuja so po objavi rezultatov prvega kroga protestirali proti zmagovalcu.

Koprsko pristanišče je obiskala 40-let stara patruljna ladja francoske mornarice Commandant Bouan, tam pa je bila tudi ekipa 24ur.com. Povzpeli so se na krov 80-metrske ladje, ki jo je sicer že načel zob časa in spoznali nekatere mornarje, ki tvorijo del 100-članske posadke. Ladja se sicer diči z največjim zasegom mamil v zgodovini francoske mornarice. Marca letos so ob afriški obali v Gvinejskem zalivu na ribiški ladji, ki je plula pod brazilsko zastavo, zasegli skoraj 11 ton kokaina, na tržišču vrednega približno 695 milijonov evrov.