Slovenija ovita v črnino, slovesna prisega Trumpa in klobuk prve dame

Po hudi nesreči v Premogovniku Velenje, v kateri so umrli trije rudarji, Slovenija žaluje. "Srečno, kameradi! S spoštovanjem in žalostjo," so sporočili iz sindikata in sveta delavcev. Teden pa je zaznamoval tudi povratek Donalda Trumpa, ki je že drugič prevzel položaj ameriškega predsednika. Pozornost na inavguraciji je ukradla prva dama Melania, močan vtis pa je pustil tudi 18-letni Barron Trump. Več v foto pregledu tedna.

Slovenija je ovita v črnino. V spomin na tri žrtve ponedeljkove nesreče v Premogovniku Velenje je bil v petek dan žalovanja. Oglasile so se tudi sirene. Zastave na poslopjih državnih ustanov so bile spuščene na pol droga. Vlada je organizatorje kulturnih in drugih prireditev pozvala, naj vsebino prilagodijo dnevu žalovanja. Umrli rudarji so bili stari 31, 32 in 49 let.

"Naj počivajo v miru. Kot vaši kameradi smo izgubili del sebe, a obljubimo, da vas ne bomo nikoli pozabili. Srečno, kameradi! S spoštovanjem in žalostjo," sta zapisala Sindikat Premogovnika Velenje in Svet delavcev Premogovnika Velenje. "Rudarji bomo prispevali prostovoljne prispevke, s katerimi bomo omilili začetno finančno stisko treh družin," so povedali in sporočili, da to lahko prek Rdečega križa Slovenije in Škofijske Karitas Celje naredijo tudi ostali, ki bi želeli priskočiti na pomoč.

Teden pa je zaznamovala tudi slovesna inavguracija Donalda Trumpa, ki je bil izvoljen za položaj 47. predsednika Združenih držav Amerike. Slovesnosti so se udeležili vsi štirje še živeči nekdanji predsedniki – poleg Joeja Bidna še Barack Obama, Bill Clinton in George Bush mlajši. Na seznamu gostov so bili tudi številni milijarderji, kot so šef Tesle Elon Musk, ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg. Začenja se zlata doba Amerike, je v govoru ob inavguraciji dejal Trump. Po njegovih besedah bo država v prihodnje cvetela in uživala spoštovanje.

Prisega Donalda Trumpa FOTO: AP icon-expand

Donald Trump in Melania Trump FOTO: AP icon-expand

Prva dama Združenh držav Amerike Melania Trump se je inavguracije udeležila v elegantni opravi, pod katero se je podpisal ameriški modni oblikovalec Adam Lippes. Izbira Lippesa po pisanju revije Vogue nakazuje, da bo Slovenka še naprej na svoj način vključevala modno skupnost in povzdigovala neodvisna in nadobudna ameriška podjetja. Za to priložnost si je nadela še elegantne salonarje modnega oblikovalca Manola Blahnika. Videz je dopolnila s klobukom, delom oblikovalca Erica Javitsa. Melania je pod njim spretno skrivala svoj pogled.

Inavguracijska oprava Melanie Trump nosi pomembno sporočilo. FOTO: Profimedia icon-expand

Donald in Melania Trump FOTO: AP icon-expand

Melania in Donald Trump FOTO: Profimedia icon-expand

Pozornim gledalcem inavguracije ni ušel niti neroden trenutek, ko je Trump svojo soprogo želel poljubiti, ta pa se mu je s pomočjo velikega pokrivala spretno izmaknila. "Sedaj je vse jasno. Melania je klobuk nosila kot zaščito pred Donaldom," se je nekdo pošalil na omrežju X.

Donald in Melania Trump FOTO: AP icon-expand

Melania pa je za poslastico poskrbela tudi na plesu po inavguraciji. Za slavnosten večer si je nadela dolgo belo toaleto brez naramnic s črnimi detajli, ujemajočo se ogrlico in bele salonarje, svoje lase, ki so bili med dopoldanskimi dolžnostmi speti v elegantno figo, pa je spustila. Svojo najboljšo opravo je nadel tudi novi predsednik, ki je sedaj že vsem dobro poznano modro obleko in rdečo kravato zamenjal za črn metuljček in smoking.

Melania Trump blestela v črno-beli kreaciji na zabavi po inavguraciji. FOTO: AP icon-expand

Melania Trump blestela v črno-beli kreaciji na zabavi po inavguraciji. FOTO: AP icon-expand

Poleg Melanie je na inavguraciji gotovo največ pozornosti požel 18-letni Barron Trump. Dvometraš je izstopal med vsemi in po videzu kot mimiki je skoraj kopija svojega očeta.

Barron in Melania Trump FOTO: AP icon-expand

Viktor Knavs in Barron Trump FOTO: AP icon-expand

Barron Trump na očetovi inavguraciji v letu 2025 FOTO: Profimedia icon-expand

Ogorčene odzive pa je izzvala kretnja Elona Muska med inavguracijsko slovesnostjo Donalda Trumpa. Nanj se je usul plaz očitkov, da se je zbrani množici v Washingtonu zahvalil z iztegnjeno desno roko. Na družbenih omrežjih je nemudoma završalo, številne uporabnike je preplavilo ogorčenje. Musk v odzivu pa: "Odkrito povedano, potrebujejo boljše umazane trike. Očitati vsem, da so Hitler, postaja dolgočasno."

Kretnja Elona Muska je razburila del svetovne javnosti. FOTO: Profimedia icon-expand

Sicer pa je več kot polovica ZDA v primežu nizkih temperatur. Izjemno mrzel zrak je zajel območje, na katerem živi več kot 170 milijonov Američanov. Prisego Donalda Trumpa so ravno zaradi nizkih temperatur prestavili v notranjost kongresa. V New Orleansu, ki ga večkrat dosežejo tropski orkani, je zapadlo več kot 15 centimetrov snega, kar je več kot dosedanji rekord iz leta 1948. Prebivalci zveznih držav na jugu uživajo v zimskih radostih, za sankanje uporabljajo kar pripomočke za plažo.

Zimske radosti v Teksasu FOTO: AP icon-expand

Zimske radosti v Teksasu FOTO: AP icon-expand

Zimske radosti v Teksasu FOTO: AP icon-expand

V Kaliforniji se spet borijo s požari. Najnovejši požar je izbruhnil več kot 60 kilometrov stran od požarov Eaton in Palisades, ki divjata že tretji teden. Da je tokratni požar povsem drugačna zver v primerjavi s požaroma Palisades in Eaton, je povedala poveljnica gasilske službe okrožja LA Sheila Kelliher. Predvsem zaradi podpore z zraka.

Požari v Kaliforniji FOTO: AP icon-expand

Medtem pa neurje Eowyn povzroča težave v delih Združenega kraljestva in na Irskem. Na vremenski postaji na Irskem so izmerili najmočnejši sunek vetra 183 kilometrov na uro, kar je nov rekord za to otoško državo.

Neurje v Veliki Britaniji FOTO: Profimedia icon-expand

Neurje v Veliki Britaniji FOTO: Profimedia icon-expand

Na Hrvaškem je v petek potekal bojkot trgovin zaradi previsokih cen. Pobuda za bojkot trgovin se je začela širiti na Facebooku. Akcijo so podprle ne samo opozicijske stranke, temveč tudi posamezni politiki iz vladajočih strank. Posamezni trgovci so posebej za petek napovedovali dodatna znižanja, a potrošnikov to ni spodbudilo k nakupom.