Slovenija

Fotograf, ki je raziskal pot kovine, brez katere napredka ne bi bilo

Ljubljana, 12. 04. 2026 10.02 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Sara Volčič
Fotograf Matjaž Krivic

Le tisti ljudje, ki zares potujejo, pa ne na način luksuznega "all inclusive" turizma, z masažnimi bazeni, hotelskimi sobami s pogledi na privlačne sončne zahode, temveč tisti, ki se pomešajo med ljudi, ki obiščejo kraje, ki jih turistični katalogi ne ponujajo, imajo zares priložnost spoznati, kakšno je življenje v deželah, kamor naš način življenja in blagostanje ne sežeta. Tam, kjer otroci ne vedo, kaj so škodljive videoigre in predolgo sedenje za zasloni, tam, kjer otroci teh pojmov sploh ne poznajo.

A njihova življenja niso nič bolj radostna, ker se igrajo na prostem in čistem zraku, nasprotno. Mnogi teh otrok delajo v neprimernih pogojih in z neprimerno opremo, da bi pridobili zase potrebne surovine, da bi mi našim otrokom in sebi privoščili stvari, ki nam življenje (vsaj na kratek rok) naredijo lažje.

Svetovno priznan slovenski dokumentarni fotograf Matjaž Krivic je že dvakrat obkrožil naš "modri planet", ob nepopisnih lepotah pa je spoznal tudi krute zgodbe izkoriščanja ljudi in narave. Njegove fotografije zato nikogar ne pustijo ravnodušnega, mnoge so naravnost presunljive.

21. stoletje na zahodu ... V deželah, ki jih obiskuje fotograf Krivic, pa se zdi, da ljudje živijo v nekem drugem času, da so ljudje obtičali. In živijo za golo preživetje, delati začnejo od malih nog. In takrat, ko se naši otroci komaj prebujajo v odraslost, tam okoli 30. leta, se zdi, da so oni drugi že stari, utrujeni, zgarani.

Krivic že več let dokumentira tudi pridelovanje litija in njegov vpliv na okolje, trenutno razstavlja v Ljubljani. Najpomembnejša uporaba litija, ki ga pogosto imenujemo tudi nafta 21. stoletja, je v baterijah – v mobilnih telefonih, prenosnih računalnikih, digitalnih fotoaparatih, električnih vozilih, najdemo ga tudi v srčnih spodbujevalnikih, v igračah, v kombinaciji z aluminijem pa se uporablja za zaščito vojaških vozil, letal, koles, hitrih vlakov in še bi lahko naštevali. Kako pa do njega pridemo? Kje ga najdemo? Kako se pridobiva in kakšen davek za to plača narava?

fotograf litij matjaž krivic svet studio pogovor

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
galeon
12. 04. 2026 10.36
Najlepše so Sri Lančanke in Indonezijke. To je turizem izven meja.
Slavko BabIč
12. 04. 2026 10.20
Ameriška zgodba....
bibaleze
