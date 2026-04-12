Fotograf, ki je raziskal pot kovine, brez katere napredka ne bi bilo

Svetovno priznan slovenski dokumentarni fotograf Matjaž Krivic je že dvakrat obkrožil naš "modri planet", ob nepopisnih lepotah pa je spoznal tudi krute zgodbe izkoriščanja ljudi in narave. Njegove fotografije zato nikogar ne pustijo ravnodušnega, mnoge so naravnost presunljive.

A njihova življenja niso nič bolj radostna, ker se igrajo na prostem in čistem zraku, nasprotno. Mnogi teh otrok delajo v neprimernih pogojih in z neprimerno opremo, da bi pridobili zase potrebne surovine, da bi mi našim otrokom in sebi privoščili stvari, ki nam življenje (vsaj na kratek rok) naredijo lažje.

21. stoletje na zahodu ... V deželah, ki jih obiskuje fotograf Krivic, pa se zdi, da ljudje živijo v nekem drugem času, da so ljudje obtičali. In živijo za golo preživetje, delati začnejo od malih nog. In takrat, ko se naši otroci komaj prebujajo v odraslost, tam okoli 30. leta, se zdi, da so oni drugi že stari, utrujeni, zgarani.

Krivic že več let dokumentira tudi pridelovanje litija in njegov vpliv na okolje, trenutno razstavlja v Ljubljani. Najpomembnejša uporaba litija, ki ga pogosto imenujemo tudi nafta 21. stoletja, je v baterijah – v mobilnih telefonih, prenosnih računalnikih, digitalnih fotoaparatih, električnih vozilih, najdemo ga tudi v srčnih spodbujevalnikih, v igračah, v kombinaciji z aluminijem pa se uporablja za zaščito vojaških vozil, letal, koles, hitrih vlakov in še bi lahko naštevali. Kako pa do njega pridemo? Kje ga najdemo? Kako se pridobiva in kakšen davek za to plača narava?