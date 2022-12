Fotografije, ki so zaznamovale pretekli teden

Od športnih vrhuncev, do notranjepolitičnih dogodkov. Najprej se je v Katarju zaključilo svetovno prvenstvo v nogometu. Na vrh stopničk so se povzpeli Argentinci, navijači pa so preplavili ulice te južnoameriške države. A slavje je bilo glasno tudi pri naših južnih sosedih, ki so domov prinesli bronasto odličje. Športno pa je bilo tudi v Sloveniji, kjer smo podelili nagrade za motošportnik leta. Na notranjepolitičnem področju je medtem vladala le ena tema – Nataša Pirc Musar je tudi uradno postala prva predsednica Slovenije. Kateri foto utrinki pa so se še uvrstili v tedenski pregled?

icon-expand Zaprisega Pirc Musarjeve FOTO: Aljoša Kravanja

Nataša Pirc Musar je v četrtek na slavnostni seji državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti zaprisegla kot nova predsednica države. "Pred vami stojim kot prva predsednica Republike Slovenije. Ne le samozavestna, odločna, pogumna in močna, temveč tudi ranljiva, polna čustev in sanj. Sanj o lepšem jutri. To so tiste sanje, ki so nam bile dovoljene ob razglasitvi samostojnosti naše države," je dejala v svojem prvem nagovoru.

icon-expand Primopredaja predsedniška palača FOTO: Aljoša Kravanja

Dan kasneje je sledilo še zadnje dejanje pri uradnem prevzemu naziva – slavnostna primopredaja poslov z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem. Spremembe pa se poznajo tudi na predsedniški palači, na vhodu katere se blešči nova tabla z napisom: "Predsednica Republike Slovenije". Prenovo pa je doživela tudi predsedniška spletna stran.

icon-expand Slovo Boruta Pahorja FOTO: Aljoša Kravanja

Ob primopredaji poslov so v čast odhajajočemu predsedniku in novoizvoljeni predsednici pripravili svečani postroj garde. Pirc Musarjeva in Pahor sta se sprehodila po rdeči preprogi. Pahor je prisotnim ob odhodu namenil tudi poljub.

icon-expand Obletnica postroja TO FOTO: Damjan Žibert

Minilo je 32 let, odkar je bila v Kočevski Reki prvič postrojena enota slovenske teritorialne obrambe. Tone Krkovič je medtem ob obletnici združenju poslal svojo odstopno izjavo.

icon-expand Zaključek spektakla v Katarju FOTO: AP

V nedeljo pa se je zaključil eden največjih športnih spektaklov, ki je zaradi države gostiteljice obenem požel tudi številne kritike.

icon-expand Lionel Messi je visoko dvignil pokal za zmagovalca SP 2022 FOTO: AP

V Katarju so z naslovom svetovnih prvakov v nogometu okronali argentinsko reprezentanco. Nogometni virtuoz Lionel Messi pa je tako v svojo vitrino postavil edino lovoriko, ki mu je doslej še manjkala: pokal svetovnega prvaka.

icon-expand Množica argentinskih navijačev je preplavila ulice Argentine FOTO: AP

Uspeh so na ulicah množično slavili tudi argentinski navijači. Ulice Buenos Airesa in drugih večjih mest te južnoameriške države so preplavili milijoni. Obsedeno stanje na ulicah je trajalo več dni, vrhunec pa je doživelo v torek, ko so se v državo vrnili njihovi prvaki.

icon-expand Sprejem hrvaške reprezentance v Zagrebu FOTO: Damjan Žibert

Navijači pa so noreli tudi v hrvaški prestolnici. Okoli 80.000-glava množica je na Trgu Bana Jelačića pričakala hrvaško nogometno reprezentanco, ki se je s svetovnega prvenstva še drugič zapored vrnila z medaljo, tokrat z bronasto. Kapetan in eden najboljših hrvaških nogometašev Luka Modrić je zbrano množico razveselil z besedami: "Prepričan sem, da bo ta reprezentanca v prihodnosti osvojila tudi zlato!"

icon-expand Sprejem maroških nogometašev na ulicah Rabata. FOTO: AP

Čeprav se niso uvrstili na stopničke, pa so bile tudi ulice Rabata preplavljene z maroškimi navijači.

icon-expand Motošportnik leta Tim Gajser FOTO: Aljoša Kravanja

Nadaljujemo s športnimi lovorikami. Tim Gajser, svetovni prvak v motokrosu, je najboljši motošportnik v Sloveniji v letošnjem letu po izboru krovne zveze AMZS. Zanj je to že osma zaporedna nagrada. V ženski konkurenci je drugič najboljša voznica vzdržljivostnega motociklizma Tjaša Fifer.

icon-expand Bankovec kralja Karla FOTO: Britanska centralna banka

Britanska centralna banka je razkrila svoje prve bankovce s podobo kralja Karla III. Bankovci bodo postopoma nadomestili tiste s podobo njegove matere kraljice Elizabete II. in prišli v obtok nekje sredi leta 2024.

icon-expand Zelenski v ameriškem kongresu FOTO: AP

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je medtem po 10 mesecih vojne odločil za prvi obisk v tujini. Tako se je v ZDA srečal z ameriškim predsednikom Joeom Bidnom. Obiskal je tudi ameriški kongres, kjer se je zahvalil za pomoč Združenih držav v vojni. "Zahvaljujem se vsakemu Američanu posebej," je dejal, a bo za obrambo njegove države treba storiti še več. Biden mu je medtem zagotovil, da Ukrajina ne bo nikoli ostala sama.

icon-expand Ukrajinsko pokopališče ruskih raket FOTO: AP

V tem tednu so zaokrožile tudi fotografije z ukrajinskega mesta Harkov, kjer je v času vojne nastalo posebno 'pokopališče'. Oblasti so se namreč že ob začetku ruskih napadov odločile, da bodo ostanke njihovih raket shranile, z njimi pa v prihodnosti poskušale dokazati razsežnosti ruskih vojnih zločinov. Na ravni zaplati zemlje ob mestu so v desetih mesecih zbrali približno 1000 ostankov.

icon-expand Ruska fregata Admiral Gorškov FOTO: AP

Kitajska in Rusija sta začeli pomorske vaje v Vzhodnokitajskem morju, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Državi, ki sta že tradicionalno partnerici, z vajami samo še bolj krepita sodelovanje v vse bolj napetem zahodnem Pacifiku.

icon-expand Potopitev ladje tajske mornarice ob jugovzhodni obali Tajske FOTO: AP

Po nedeljski nesreči ladje tajske mornarice so reševalci do ponedeljka našli trupla šestih mornarjev, več jih je bilo pogrešanih. Poveljnik tajske mornarice dejal, da rešilni jopiči in druge reševalne naprave omogočajo mornarjem, da v morju preživijo 48 ur, kar pomeni, da je časa za njihovo rešitev vedno manj.

icon-expand Morostig - koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju FOTO: Luka Kotnik

Na Igu so sredi mokrotnih travnikov postavili pravo koliščarsko vasico. Do nje se lahko sprehodimo le peš, po novi pohodni poti, ki ponuja razgledno panoramo, ki so jo opazovali že koliščarji. Mi smo si novo pridobitev ogledali, še preden bo odprla svoja vrata za širšo javnost.

icon-expand Avantura s kajakom v podzemlju Pece. FOTO: Podzemlje Pece

Slovenija ne slovi le po svoji lepoti in raznolikosti pokrajine, pač pa tudi po nepozabnih doživetjih, ki jih ne boste našli nikjer drugje. Če želite doživeti nekaj res edinstvenega, butičnega, avtentičnega, bodite pozorni na oznako Slovenia Unique Experiences, ki označuje edinstvena 5-zvezdična doživetja. Trenutno jih je 26.

icon-expand Dobrodelna akcija FOTO: Darja Štravs Tisu

28-urni dobrodelni maraton že osem let zapored navdušuje in vsako leto postreže z izjemno vsoto denarja, namenjeno družinam v stiski. Ekipa Denis Avdić Showa je tudi letos s pomočjo najboljših poslušalcev zbrala neverjetnih 1.154.873,60 evra, kar je ponovno rekordna vsota.

icon-expand Veseli obisk na Pediatrični kliniki FOTO: Organizator

Že deveto leto zapored so se s strehe Pediatrične klinike spustili Božički. Pri tem so jim tudi letos priskočili na pomoč jamarji Jamarske reševalne službe Slovenije, ki so oblečeni v Božičke trkali na okna bolnišničnih sob.

icon-expand Gibonni je nastopal v razprodani Cvetličarni. FOTO: Luka Kotnik