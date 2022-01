Fotografiranje za biometrične izkaznice po novem na UE, še naprej možno tudi pri fotografih

"To za nas, fotografe, pomeni konec fotografske in poslovne poti, saj nam fotografije za dokumente predstavljajo osnovni in glavni vir dohodka. Konkretno v našem primeru to pomeni, da smo prisiljeni zapreti poslovalnice ob grozi za vse zaposlene in nas same, ki bomo ostali brez služb, saj praktično čez noč nimamo ne denarja ne znanja za kar koli drugega, saj smo vse življenje posvetili fotografiji, v katero smo vložili sebe, ves svoj čas, izobraževanja in vse prihodke," se je glasilo sporočilo fotografov iz fotografskega ateljeja Klara ob podatku, da bodo po novem fotografije za biometrične osebne izkaznice zajemali samo na upravnih enotah.

Prvotni osnutek Zakona o optimizaciji izdaje in uporabe identifikacijskih dokumentov je namreč predvideval, da bi bile vse fotografije za izdajo identifikacijskih dokumentov zajete neposredno pri pristojnem organu razen izjem, ki bi veljale za fotografiranje otrok ali posameznikov, ki zaradi bolezni ali drugih okoliščin ne morejo vložiti vloge pri pristojnem organu in za vloge na diplomatsko konzularnih predstavništvih v tujini, kjer zaradi tehničnih in prostorskih zmožnosti takšen zajem ne bi bil mogoč. Se pravi, fotografije bi po njihovem predlogu posneli na upravnih enotah.

Na Ministrstvu za notranje zadeve so nam pojasnili, da so po usklajevanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije osnutek zakona spremenili tako, da bo še naprej omogočal opcijsko predložitev fotografije, ki jo bo posnel fotograf. "Ob tem bo pogoj, da bo fotografija posneta s sistemom e-fotograf."