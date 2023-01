Fotografiranje ob avtocesti: za všečke tvegala življenje

Vse prepogosto poročamo tudi o vožnji v napačno smer, ki, naj poudarimo še enkrat, ne more in ne sme biti izhod, ko obstanemo v gneči. Tovrstne poteze voznikov so nevarne in lahko povzročijo nesreče s hujšimi posledicami, globe pa se gibajo med 150 in 1200 evrov, voznika lahko doleti tudi 18 kazenskih točk.

Zavod Reševalni pas Anže Albreht ustanovil z namenom ozaveščanja vseh voznikov in voznic, kako pravilno reagirati in se razvrstiti ob zaustavljanju ali zaustavitvi vozila na hitrih cestah in avtocestah. "Kot zdravstveni reševalec in prostovoljni gasilec sem se v preteklosti vse prevečkrat znašel na nujni vožnji in obstal v zastoju. Leta 2013 smo se tako z gasilci prebijali preko zastoja na hujšo prometno nesrečo in zaradi nepravilno formiranega zastoja se z vozilom nismo in nismo mogli prebiti, zato sem moral izstopiti iz gasilskega vozila in peš utirati pot le temu, kasneje se mi je pridružil še Matej in na kraj dogodka sva prišla že popolnoma izmučena in za gasilsko delo neuporabna," je Albreht na spletni strani zavoda spomnil na dogodek, zaradi katerega se je pravzaprav vse začelo.