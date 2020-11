Fotoreporter 24ur.com o napadu na kolega: Ko je nezavesten ležal na tleh, ga je še vedno brcal

Kot opisuje Kravanja, je stal na pločniku med vlado in Cankarjevim domom, ko je videl, kako je eden od nasilnežev pristopil k njegovemu kolegu in ga kar naenkrat od zadaj udaril. " Z enim udarcem ga je spravil na tla! " pripoveduje. Kravanja je začel klicati policiste, naj pridejo na pomoč, a ga niso slišali oziroma se niso odzvali. Tedaj je slišal spodbujanje ostalih nasilnežev, ki so stali v bližini. Pretepača so pozivali: "Daj še njega! " Ta se je res namenil proti njemu, zato je Kravanja pobegnil in stekel proti policistom.

Naš fotoreporter Aljoša Kravanja in njegov kolega Borut Živulovič sta med včerajšnjimi izgredi opravljala svoje delo, pri tem pa sta se – nič dolžna in nič kriva – sama znašla v nevarnosti.

Direktor PU Ljubljana Stanislav Vrečar je že včeraj povedal, da so se na protestih zbrali ljudje, ki niso prišli mirno protestirat, pač pa povzročat izgrede in napadat policiste.

Uspelo mu je ubežati in povedal jim je, kaj se je zgodilo – da njegov kolega potrebuje pomoč. Ko je videl, da ga ne bo uspel ujeti, se je nasilnež vrnil proti Živuloviču, ki je nezavesten ležal na tleh, in Kravanja je videl, da ga je še nekajkrat brcnil. Nato je zbežal, Živuloviču pa so na pomoč priskočili policisti. " Če mene ne bi bilo tam in če ne bi začel na pomoč klicati policije, bi ga tepel še naprej, čeprav je bil že nezavesten, " zgroženo pripoveduje.

S tem se strinja tudi naš fotoreporter. "Moje mnenje je, da to niso bili protesti proti vladi ali proti ukrepom za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, tja so prišli z namenom, da povzročijo izgrede. Napadali so namreč tako policiste kot novinarje, kogarkoli, ki jim je pač prišel pod roke," zaključi Kravanja.

DNS: najostreje obsojamo nasilje na shodu v Ljubljani

Iz Društva novinarjev Slovenije so ob tem sporočili, da najostreje obsojajo nasilje na shodu v Ljubljani, na katerem je za zdaj neznani storilec fizično obračunal s fotoreporterjem Živulovičem, ki je zgolj opravljal svoje delo, pri čemer pa je zaradi udarca v glavo pristal na urgenci. "Več novinarskih ekip poroča, da so jih nasilno odrivali in ovirali pri njihovem delu. Vnovič opozarjamo, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo in da takšne razmere ne morejo postati običajno poklicno tveganje pri delu novinarjev, fotoreporterjev in snemalcev, ki na terenu opravljajo svoje osnovno poslanstvo – zbirajo in posredujejo informacije javnosti, ki si zasluži biti obveščena,"so zapisali v izjavi za javnost.

"Izjavo notranjega ministra Aleša Hojsa, da smo za današnje dogodke soodgovorni tudi mediji, razumemo kot pritisk na delo novinarjev in medijev. Kontinuirani shodi v središču prestolnice so po vseh kriterijih dogodki, vredni novinarskega poročanja, četudi je to politikom všeč ali ne. Vlada Janeza Janše že nekaj časa skuša krivdo za epidemijo in vse slabo v tej državi naprtiti medijem, ministrova izjava pa je le še nov poskus v tej smeri. Smo pa tudi v Društvu novinarjev Slovenije vedno pozivali medije, naj pri svojem delu sledijo vsem profesionalnim standardom," so še dodali.