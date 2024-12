Fotoreporterju skušal iz rok izruvati fotoaparat, posredovala Policija

"Fotoreporterji s svojim delom opravljamo ključno vlogo v družbi, saj dokumentiramo dogodke kot so protesti, in s tem prispevamo k obveščenosti javnosti. Kakršenkoli napad na fotoreporterje, snemalce ali novinarje je nesprejemljiv in v popolnem nasprotju s temeljnimi načeli svobode izražanja ter novinarskega dela," so poudarili.

Na incident, ki se je pripetil med petkovim protestom Inštituta 1. Oktober na Trgu Republike v Ljubljani, so se odzvali tudi v Aktivu fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije. Napad udeleženca protesta na fotoreporterja, ki je bil med dokumentiranjem protesta najprej verbalno napaden, nato pa je skušal starejši moški z njim tudi fizično obračunati, so ostro obsodili.

Na Generalni policijski upravi so nam potrdili, da so policisti, ki so varovali petkov protest, nekaj pred 15. uro zaznali kršitev javnega reda in miru, nemudoma posredovali in skušali preprečiti, da bi starejši moški uničil fotografsko opremo. Pri tem so uporabili tudi prisilna sredstva (prijem), dodali pa so, da moški, ki so mu izdali plačilni nalog, pri tem ni bil poškodovan.