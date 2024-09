Four Paws krivi ministrstvo: Ukrepajte, ali pa bodo v kletkah umrli tudi Maša, Mici in Tim

"Zlomljenih src smo in šokirani ob Mitkovi smrti, potem ko smo si dve leti neutrudno prizadevali, da bi mu zagotovili specializirano zdravstveno oskrbo, ki jo je potreboval, in ga pripeljali v dom, primeren za njegovo vrsto. Zdaj je zaradi malomarnosti oblasti in lastnikov v Sloveniji poginil še en medved," so po smrti medveda Mitka sporočili iz mednarodne organizacije Four Paws. Od ministrstva ponovno zahtevajo konkretne ukrepe za premestitev preostalih treh medvedov iz ujetništva v zavetišče v naravi.

"Mitko je bil uspavan dan, preden bi potekel rok za izboljšanje njegovih bivalnih razmer, ki so bile dolga leta neustrezne. Ker mu prejšnji veterinarski inšpektor ni pomagal, je bil imenovan nov inšpektor, ki je bil zadolžen za preverjanje Mitkovih bivalnih razmer in začetek postopka njegovega odvzema. Na žalost je Mitko umrl, preden je sploh lahko doživel medveda vredno življenje," so ob novici o smrti medveda Mitka sporočili iz svetovne organizacije za zaščito živali Four paws in dodali, da so njihova srca zlomljena. Že leta se namreč zavzemajo za izboljšanje bivalnih razmer, ustrezno veterinarsko oskrbo in preselitev ujetniških medvedov v Sloveniji. Od prvotno petih, ki so potrebovali njihovo pomoč, so zdaj živi le še trije.

icon-expand FOTO: Four paws

Medved Mitko je živel v kletki na Turistični kmetiji Abram na Nanosu.

Odgovornost za tragično smrt medvedkov Mitka in Felixa (ki je umrl v začetku letošnjega leta, op. a.) pripisujejo ministrstvu za naravne vire in prostor in njegovemu neukrepanju ter zahtevajo takojšnje rešitve za preostale medvede – Mašo, Mici in Tima. "Ponovno zahtevamo nujno in odločno ukrepanje pristojnega ministrstva glede pogojev zadrževanja medvedov v ujetništvu. Trije medvedi še naprej živijo v krutih, podstandardnih razmerah in potrebujejo specializirano veterinarsko oskrbo. Če kmalu ne bomo sprejeli konkretnih ukrepov za njihovo premestitev, bodo delili Mitkovo žalostno usodo in boleče umrli v svojih majhnih kletkah," je opozorila Patricia Tiplea, vodja ekipe za reševanje divjih živali pri Four paws.

Srčno popuščanje in hude težave z zobmi Kot smo že poročali, je pretekli teden veterinar zaradi slabega zdravstvenega stanja izvedel evtanazijo medveda Mitka na Turistični kmetiji Abram na Nanosu. Na ministrstvu za naravne vire so priznali, da jih je novica presenetila. "Po informacijah Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bil razlog napredovano srčno popuščanje, ob posegu pa je bil prisoten tudi veterinarski inšpektor. Obvestilo nas je presenetilo, saj je veterinarska inšpekcija ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano doslej poročala, da je zdravstveno stanje medvedov dobro," so zapisali.

V društvu Animals Matter so pojasnili, da je Mitko trpel zaradi hudih zobnih težav, vključno z odprtimi koreninskimi kanali v podočnikih. Tudi oni so od maja lani opozarjali na Mitkovo slabo zdravstveno stanje in grozljive življenjske pogoje. "Prosili smo, da se ga preseli v zavetišče za medvede, kjer bi mu bila zagotovljena ustrezna veterinarska oskrba, ki je pri nas nikoli ni bil deležen. Kljub temu so inšpektorji ministrstva za kmetijstvo trdili, da je z njim vse v redu. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v tem letu dvakrat lastniku določilo pogoje za izboljšanje Mitkovega življenja, vendar ti niso bili izpolnjeni. Mitkova usmrtitev se je zgodila prav v dneh, ko bi ga država lahko odvzela in preselila v zavetišče. Namesto da bi bil končno osvobojen neprimernih razmer, je bil usmrčen," so razočarani.

Evtanazijo medveda Mitka bo ministrstvo preverilo s strokovno komisijo Ker želijo ugotoviti, kaj se je dejansko zgodilo, bodo zdaj na ministrstvu imenovali posebno strokovno komisijo, ki bo v skladu s pristojnostmi pregledala izvedene inšpekcijske postopke ter pripravila poročilo o ustreznosti izvedenih aktivnosti in predlaganih ukrepih za učinkovito izvajanje zakonodaje na področju zagotavljanja ustreznih bivalnih razmer ter oskrbe živali prostoživečih vrst v ujetništvu. Na ministrstvu so poudarili, da so v zadnjih mesecih po nastopu mandata aktualnega ministra Jožeta Novaka in pozivu mednarodne nevladne organizacije Four paws okrepili aktivnosti na tem področju. Zatrdili so, da si prizadevajo za ustreznejšo ureditev bivanja medvedov v ujetništvu, po potrebi, če bivalni pogoji ali veterinarska oskrba živali ne bi bili ustrezni, pa bi podprli tudi njihove preselitve.

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak FOTO: Bobo icon-expand

S tem pa se ne strinjajo skrbniki treh medvedov, s katerimi smo govorili pred časom. Trenutno imajo medveda v ujetništvu še v Lovskem domu v Žirovnici, zasebnem živalskem vrtu Rožman in gostilni Tušek na Kočevskem. Vsem štirim (vključno s kmetijo Abram) so pristojne državne institucije pred več kot 18 leti izdale dovoljenja za življenje v ujetništvu, ki veljajo do njihove naravne smrti. Medvedi so danes stari od 20 do 40 let. Pri nas jim ne manjka nič, pravijo skrbniki, standardi oskrbe so zagotovljeni, takšnega življenja so navajeni, na nas so navezani in vsaka selitev bi zanje pomenila stres. In še: če teh medvedov ne bi rešili mi, jih danes ne bi bilo.

Inšpekcija je odločila, da skrbniki medvedov ne smejo več prikazovati javnosti, a ti so se pritožili Potem ko je marca več nevladnih organizacij na ministrstvo za naravne vire poslalo poziv k preselitvi zadnjih štirih medvedov, ki še živijo v ujetništvu pri nas, v zavetišča v naravi, so inšpektorji preverili bivalne razmere prostoživečih vrst v ujetništvu. Opravili so nadzore štirih medvedov v ujetništvu in ugotovili, da so v dobrem stanju (med njimi je bil torej tudi Mitko), da so isti, za katere so bila izdana dovoljenja za zadrževanje do naravne smrti, ter da se zadržujejo v primernih bivalnih in higienskih pogojih. So pa inšpektorji za ugotovljena odstopanja od pogojev, ki so določena v veljavni odredbi o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu, izdali inšpekcijsko odločbo, ki je od enega skrbnika zahtevala, da poveča bazen v obori. Inšpektorji so ugotovili tudi, da so trije medvedi na ogled javnosti, čeprav njihovi skrbniki nimajo dovoljenja za živalski vrt ali živalskemu vrtu podoben prostor, ki bi jim omogočal, da medveda prikazujejo javnosti. Lastnikom so z odločbo odredili, da morajo prenehati s prikazovanjem medveda. "Eden od skrbnikov medveda ne prikazuje javnosti, ker spoštuje inšpekcijsko odločbo, s katero mu je bilo prikazovanje prepovedano že prej," so navedli. Vsi skrbniki so se na odločbe pritožili.