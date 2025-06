FrajTONKA: Boštjan Konečnik ustvaril največjo frajtonarico na svetu

Ste že slišali za FrajTONKO? Tako je ime največji frajtonarici ali diatonični harmoniki na svetu, na katero je mogoče igrati. Izdelal jo je harmonikar in glasbenik Boštjan Konečnik, ki na frajtonarice igra že več kot 40 let. Največja diatonična harmonika meri več kot meter in pol v višino in je skoraj 30 kilogramov težka. In ne le, da je lepa na pogled, tudi zveni odlično.