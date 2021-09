Fran je dobil učenca Frančka

Fran je nastal pred sedmimi leti. Od takrat uporaba stalno narašča – do zdaj so snovalci portala z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU pod vodstvom njihovega zdajšnjega predstojnika Kozme Ahačiča našteli več kor 202 milijona iskanj. Dve leti kasneje, leta 2016, pa so začele tleti prve ideje o različici za mlade, ki bi otroke in mlade naučila, kako poiskati in razvozlati slovnične in slovarske dileme.

'Delali smo mesece, leta, dneve in noči'

Zamisel, ki je po besedah Ahačiča sad znanja sodelavk in sodelavcev njihovega inštituta, je nato prerasla v konkretna dejanja, ki sta se jih Ahačič in Nina Ledinek lotila. Ministrstvo za kulturo in Evropski socialni skladi so leta 2016 napovedali in nato objavili razpis za projekte s področja slovenščine in 'prožnih veščin učenja'. "V tem smo prepoznali priložnost, da izvedemo idejo. Z Ledinkovo sva v dveh tednih pripravila natančen načrt in časovnico, ki smo jo nato uskladili po celotnem inštitutu. Ko se je izvedba projekta začela, smo sproti reševali teoretične in praktične izzive, sodelovali s šolami, usklajevali mnenja didaktikov, sodelovali z jezikovnimi tehnologi, zlasti s podjetjem Amebis — in delali mesece, leta, dneve in noči. Pri tem ni nastal samo portal Franček, ampak tudi bogato raziskovalno znanje, ki ga bomo kmalu predstavili mednarodni znanstveni javnosti," je pojasnil Ahačič.

K rojstvu učenca Frančka je prispevalo 66 sodelavk in sodelavcev, med njimi celotni Inštitut za slovenski jezik. Ahačič meni, da so bile pri tem zelo pomembne sodelavke s področja didaktike slovenskega jezika in sodelovanje s podjetjem Amebis iz Kamnika. "Sodelovalo je 23 šol. S šol so nam pošiljali predloge, pripombe na vmesne faze Frančka, reševali so različne ankete in nam tudi pošiljali izkušnje dela s Frančkom na šolah," je pojasnil naš sogovornik.