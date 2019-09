Franc Kangler tokrat na čelu protestnikov

Glede na navedbe na družbenih omrežjih in v medijih pa se bodo shodu pridružile še največja parlamentarna stranka SDS ter zunajparlamentarna Zeleni Slovenije. V SLS, ki je pristojnim organom tudi prijavila javni shod z nastopi glasbenikov, navajajo, da se jim je za zdaj pridružilo še več civilnih iniciativ in gibanj. Skupno naj bi se protestu tako za zdaj pridružilo 16 različnih organizacij.

Kangler je zaTelevizijo Slovenija namreč pojasnil, da želijo s shodom opozoriti na neenakost pred zakonom, zmanjševanje okoljskih standardov v prid bogatim podjetjem in rast števila revnih kljub ugodnim gospodarskim razmeram.

Predsednik zunajparlamentarne SLS Marjan Podobnikpa je povedal, da so povezali številne pobude, ki so se pojavile v zadnjih mesecih, pri čemer je med drugim izpostavil prizadevanja Moravčanov in Vrhničanov za zaščito okolja, ljubljansko iniciativo za zaščito pitne vode ter pobudo Istranov za zagotavljanje pitne vode, pa tudi opozorila na težave zaradi nezakonitih migracij.

SLS je bila še posebej glasna tudi pri tematikah, povezanih z življenjem na podeželju - med drugim gre težave z zvermi in zapiranjem poštnih in bančnih poslovalnic. Kangler pa se je še posebej izpostavil v prizadevanjih za enakost pred zakonom, je spomnil Podobnik.

'Protest bo miren, udeleženci bodo nosili rumene jopiče'

"To je protest proti nenormalnosti, lopovščinam, pohlepu,"je dejal Podobnik in dodal, da je uperjen proti vladi v smislu, da je vlada odgovorna, da te in druge stvari, kot so denimo odtekanje denarja pri javnih naročilih v zdravstvu in odpis dolgov priviligiranim, odpravi". Zato upajo, da se bo vlada po tem protestu končno "zbudila".

V kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca so zapisali le, da ima "vsakdo pravico, da organizira shod oziroma politični shod. Pričakovati je le, da bo ta izveden na način, kot to velevajo predpisi".

Kangler je sicer napovedal, da bo protest miren, udeleženci pa bodo po vzoru protestnikov iz tujine nosili rumene jopiče z napisom Rešimo Slovenijo.