Franc Kangler znova v bitko za položaj mariborskega župana

Nosilec liste kandidatov te stranke za mariborski mestni svet Stane Golob je v izjavi za medije ob vložitvi Kanglerjeve kandidature povedal, da so Kanglerja le s težavo prepričali v ponovno kandidaturo. "A smo vztrajali, saj je to edini človek v Mariboru v tem trenutku, ki si zasluži ponovno izvolitev za župana Maribora," je dejal.

O tem po njegovih besedah pričajo Kanglerjevi dosedanji rezultati, med katerimi je naštel postavitev nove vzpenjače ter izgradnjo zavetišča za živali in novega lutkovnega gledališča. Kot je dejal, so vse to rezultati, ki jih je Kangler pokazal v preteklosti, zato menijo, da je edini pravi mož, ki bo uspel Maribor pripeljati naprej.

Predsednik mestnega odbora NLS Milan Mikl je napovedal, da bodo v prihodnjih štirih letih nadaljevali z zastavljenimi projekti. "Verjamemo, da lahko naredimo še več, tako na področju kulture kot infrastrukture. Dali bomo večji poudarek mestnim četrtem in krajevnim skupnostim, pri cestah je še veliko za postoriti," je naštel.

Spomnil je, da ima Kanglerjeva ekipa dolgoletne izkušnje, saj je že vrsto let prisotna v mariborskem mestnem svetu. "Tudi tokrat smo v mestnem svetu pokazali, da znamo biti konstruktivna opozicija. Nikoli nismo nagajali, ampak smo vedno podprli razvojne projekte. Tako gremo v te volitve z res lahkim nahrbtnikom in ponosom, nimamo si popolnoma nič očitati," je še povedal Mikl, Kangler sam pa se vložitve kandidature zaradi drugih obveznosti ni udeležil.

Župan Mestne občine Maribor je bil od novembra 2006 do konca leta 2012, ko je bil po uličnih protestih v mestu prisiljen odstopiti s položaja. Na volitvah, ki so sledile, je znova kandidiral, a ga je leta 2014 premagal Andrej Fištravec, leta 2018 pa Saša Arsenovič. Nazadnje je Kangler v drugem krogu zbral 42 odstotkov glasov.