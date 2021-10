Francija obeležuje obletnico umora učitelja Samuela Patyja

V Franciji so s spominsko slovesnostjo obeležili leto dni od umora učitelja zgodovine Samuela Patyja, ki je pretresel državo in znova sprožil strah pred islamističnimi napadi. Družino umorjenega je sprejel predsednik vlade Jean Castex. "Ko se poklonimo Samuelu Patyju, se poklonimo republiki," je Castex dejal na spominski slovesnosti, na kateri so pred vhodom v stavbo ministrstva za izobraževanje v Parizu odkrili tudi spominsko ploščo, posvečeno umorjenemu učitelju.

"Nič ne more biti hujše od pozabe. Samuel Paty je bil žrtev islamističnega terorizma in človeške strahopetnosti," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodal Jean Castex. Samuel Paty je bil umorjen in obglavljen 16. oktobra 2020, ko je zapuščal šolo v pariškem predmestju Conflans-Sainte-Honorine, na kateri je poučeval zgodovino in geografijo. Zločin je bil obravnavan kot dejanje islamističnega terorizma. Francoske varnostne sile so kasneje ustrelile 18-letnega napadalca rusko-čečenskih korenin. icon-expand Spominska slovesnost ob obletnici smrti Samuela Patyja, ki so se je udeležili tudi predstavniki islamske skupnosti. FOTO: AP Že pred umorom je bil Paty na internetu tarča napadov, ker je med poukom pri predmetu o svobodi izražanja pokazal karikature preroka Mohameda. Preiskava primera sicer še poteka. V petek so se na Samuela Patyja v francoskih šolah spomnili z minuto molka, učitelji po vsej državi pa so umrlemu kolegu posvetili uro pouka. Spominski dogodki potekajo tudi v pariškem predmestju, v katerem je bil Paty umorjen, in na njegovem nekdanjem domu. Na teh lokacijah naj bi uredili tudi kip in spominsko stensko poslikavo, nasproti univerze Sorbona pa bodo na manjši slovesnosti odprli trg, ki bo poimenovan po umorjenem učitelju.