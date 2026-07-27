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Slovenija

Francijo in Španijo zajeli veliki požari, Slovenija ponuja pomoč

Ljubljana, 27. 07. 2026 12.42 pred 14 dnevi 4 min branja 1

Avtor:
STA
Požari v Franciji

Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami.

Po Behinovih besedah se predvsem v Franciji v zadnjih dneh povečuje potreba po pomoči, zaprosili so predvsem za veliko pomoči z letali za gašenje, ki so pa večjega tipa kot letala air tractor, kakršna ima Slovenija. Prav tako so konec tedna zaprosili za helikoptersko podporo.

Slovenija bi lahko - o tem so potekali tudi neformalni pogovori - ponudila helikopter s posadko, a je Francija dobila bolj primerno ponudbo večjih helikopterjev iz Nemčije, je za STA pojasnil Behin. Če bo Francija še zaprosila za pomoč, jo bo Slovenija ponovno ponudila.

Leon Behin
Leon Behin
FOTO: Bobo

Španija pa je svoje potrebe po letalskih enotah že zagotovila. Niso prosili za helikopterje, letal za gašenje, kot je canadair, pa Slovenija nima, je navedel Behin.

Kot je pojasnil, Slovenija razpolaga s helikopterji, ki lahko peljejo do dva kubična metra vode, v Španiji in Franciji pa trenutno uporabljajo predvsem helikopterje, ki lahko peljejo več kot pet kubičnih metrov vode, kar je približno enaka kapaciteta, kot jo imajo letala canadair. Glede na veliko intenziteto letal in helikopterjev v zraku je treba uporabljati tista z veliko kapaciteto za vodo, sicer sta "gneča v prostoru in nevarnost slabih scenarijev zelo velika", je navedel Behin. Opozoril je tudi na slabo vidljivost.

V Sloveniji si po njegovih besedah težko predstavljamo, kako velik je obseg trenutnih požarov v Franciji in Španiji, saj gre za desetkrat večje, kot so bili pri nas. Predvsem pa imajo drugačno vegetacijo, ki ob gorenju razvije tako visoke temperature, da je ogenj težko pogasiti. "V tej fazi dva kubična metra vode ne pomenita ničesar," je dejal. Kot je pojasnil, so potrebni tudi drugi ukrepi, denimo posipanje posebnih sredstev, ki zavirajo razvoj požara, ali izsek vegetacije. Predvsem je treba požare omejiti, je poudaril.

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Na vprašanje, koliko časa bi lahko še trajalo gašenje aktualnih požarov v Franciji in Španiji, je odgovoril, da je takšno napovedovanje ob močnem vetru nemogoče, "absolutno pa to ni vprašanje dneva, dveh, treh".

Izpostavil je, da je Francija, s katero Slovenija na področju civilne zaščite veliko sodeluje, ena najbolj usposobljenih in organiziranih držav in da je na te razmere pripravljena. Po Behinovih besedah imajo Francozi zelo dobro razvit sistem napovedovanja vremenskih pogojev in tudi možnega širjenja požarov. Tudi za evakuacijo ljudi - trenutno potekajo evakuacije več deset tisoč ljudi - imajo pripravljene načrte, je pojasnil Behin.

Po njegovih besedah Francija in Španija za zdaj pri evakuacijah nista iskali pomoči iz tujine, se je pa ta v preteklosti že aktivirala, denimo v primerih večjega števila oseb z opeklinami ali drugih nesrečah. V tem primeru bi tudi Slovenija lahko ponudila pomoč v obliki začasnih nastanitev. Slovenija ima eno od redkih enot in materialnih sredstev za začasno nastanitev v naboru EU, gre za kontejnerje z visokim standardom za do 250 ljudi, je pojasnil Behin.

Požarna ogroženost je trenutno razglašena tudi v delu Slovenije, kar pa bodo po Behinovih napovedih danes znova preverili. V zadnjih dneh je bilo nekaj padavin, obenem pa je za prihodnje dni napovedan intenziven vročinski val, zaradi katerega bodo "na določenih območjih zagotovo relativno hitro ponovno uvedli veliko požarno ogroženost", je napovedal.

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Preden pomagajo drugim državam, morajo zelo dobro vedeti, kaj bodo v naslednjem tednu ali dveh potrebovali sami, je opozoril. Pojasnil je, da si Slovenija v tem trenutku lahko dovoli, da v tujino pošlje helikoptersko podporo, kar so v preteklosti tudi že počeli, odkar imamo air tractorje. "Če pa te flote ne bi imeli, pa niti pod razno ne bi mogli razmišljati o tovrstni pomoči drugim," je dejal.

Letala air tractor pa ne bodo pomagala v drugih delih Evrope, ker enota ni namenjena posredovanju drugod in tudi ni v nobenem evropskem naboru pomoči. S temi letali lahko sicer pomagajo v obmejnem območju Italije, pa tudi delu Avstrije in Hrvaške, če te države zaprosijo za pomoč, je še dodal Behin.

požar leon behin francija španija pomoč
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KOMENTARJI1

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BTauri
27. 07. 2026 16.46
Ne razumem, zakaj nebi vseeno poslali pomoči pa naj bo majhen ali velik helikopter?
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