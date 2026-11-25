Matevž Frangež, ki kandidira z Zavezništvom za novi Maribor, v katerem so se povezali SD, Levica ter Lista kolesarjev in pešcev, je v prvem krogu županskih volitev prejel 28 odstotkov glasov. Bor Greiner, ki kandidira kot neodvisni kandidat z listo Bor za naš Maribor, pa slabih 23 odstotkov. Frangež je uvodoma poudaril, da ima jasno vizijo in program, v središču katerega je gospodarski vzpon mesta. Med prednostnimi nalogami je izpostavil gradnjo dostopnih stanovanj, izboljšanje infrastrukture vrtcev in šol, ureditev cest in poti ter enakomernejši razvoj celotnega mesta. Greiner medtem ocenjuje, da imata kandidata precej podobna programa, razlikujeta pa se predvsem v vrednotah. Greiner je Frangežu očital, da je tik pred volitvami spremenil naslov prebivališča, da bi lahko kandidiral za mariborskega župana. To je povezal z vprašanjem integritete političnih kandidatov. Frangež je odgovoril, da se je pred trinajstimi leti preselil iz Maribora zaradi pomanjkanja dostopnih stanovanjskih rešitev. Poudaril je, da je glede tega transparenten, in dodal, da bi moral Maribor pri svojem razvoju preseči občinske meje.

Je podpora SDS omajala Greinerjevo neodvisnost?

Ena osrednjih tem soočenja je bila politična neodvisnost kandidatov, potem ko je Greinerja pred drugim krogom podprla SDS. Frangež je poudaril, da ima jasna prepričanja, in da njegova strankarska pripadnost ne pomeni, da interesov mesta ne postavlja na prvo mesto ali da ni pripravljen sodelovati z vsemi. Pravi tudi, da svoje kampanje pred drugim krogom ne gradi na šibkosti nasprotnika. Pozdravil je tudi dejstvo, da postaja slika političnih podpor pred drugim krogom jasnejša. Greiner je pojasnil, da nestrankarska drža ne pomeni zavračanja sodelovanja s političnimi strankami, temveč da sam nikoli ni bil član nobene od njih. Poudaril je tudi pomen finančne neodvisnosti. Dodal je, da je Frangežu kampanjo plačala stranka. Za svojo kampanjo je po lastnih besedah zbral 12.000 evrov, pri čemer je najvišji dovoljeni posamezni prispevek sam omejil na 2500 evrov. Najvišji prispevek, ki ga je dejansko prejel, je znašal 600 evrov. Za podporo SDS je, kot je dejal, izvedel prek Radia Maribor. Z vodstvom stranke se o njej po njegovih besedah ni dogovarjal, prav tako ni iskal strankarskih podpor. Podvomil je celo, ali mu bo javno izražena podpora SDS koristila. "To bodo pokazale volitve," je odgovoril na vprašanje, ali je SDS s podporo njemu morda naredila uslugo Frangežu. Frangež sicer vztraja, da ga v tej tekmi zanima samo vsebina, ne strankarske igre.

Kandidata za župana Maribora FOTO: POP TV

Frangeža podprl tudi Arsenovič, Greiner presenečen

Frangeža sta medtem podprla tudi odhajajoči mariborski župan Saša Arsenovič in Vesna. Frangež je dejal, da se z Arsenovičem o podpori nista pogovarjala, da pa je zanjo hvaležen. Greinerja je podpora aktualnega župana presenetila. Spraševal se je, zakaj bi odhajajoči nestrankarski in neodvisni župan podprl strankarskega kandidata. "Kaj je v ozadju, česa se boji, kaj kupčka?" Ob tem je opozoril na pomanjkanje transparentnosti v politiki, ki po njegovem mnenju ljudi odvrača od političnega udejstvovanja. Vprašal se je ali bo ta podpora Frangežu res koristila. Kritičen je bil tudi do nizke volilne udeležbe v Mariboru. Frangež je medtem pojasnil, da je prejšnji teden vsem političnim silam v mestnem svetu poslal javno pismo s predlogom desetih ključnih razvojnih prioritet. Njegov cilj je, da bi se mestna politika poenotila glede razvojne smeri Maribora, saj bi tako za uresničevanje ciljev lažje pridobili tudi podporo regije, države in drugih razvojnih deležnikov.

Kakšen gospodarski razvoj potrebujeta mesto in regija?

Greiner je poudaril, da mora imeti Maribor na področju gospodarstva bolj oprijemljive cilje. "Drobno gospodarstvo je motor mesta," je dejal. Zavzema se za spodbujanje zagonskih podjetij, zmanjševanje birokratskih ovir in lažje poslovanje podjetnikov, ki želijo delovati v Mariboru. Opozoril je tudi na omejene neposredne pristojnosti župana na področju gospodarstva. Kot ključni vzvod vidi povezovanje občin in gospodarskih deležnikov v regiji. Frangež pa meni, da ima Maribor vse potrebne potenciale za ambicioznejši razvoj. Izpostavil je industrijsko tradicijo mesta, znanje, inovacije, ustvarjalnost prebivalcev in ugodno geografsko lego. Kot zgled je navedel Gradec, kjer je po njegovih besedah univerza prispevala k nastanku 20.000 visokoproduktivnih delovnih mest. "Ne vem, če bo uspelo, ampak želim poskusit." Tudi v Mariboru vidi priložnost v tesnejšem povezovanju univerze, gospodarstva, zagonskih podjetij, podpornega podjetniškega okolja in kreativnih industrij.

Frangež za ambiciozno razvojno pot, Greiner proti strankarski prevladi