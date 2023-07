Franja po neurju zaprta za obiskovalce, obnova naj bi trajala več let

Štiri dni po hudem neurju so na poti do zaprte bolnice Franja podrta drevesa. Pot je nevarna zaradi kamnov in vej, ponekod je tudi težje prehodna. Neurje je uničilo tudi most, zato so morali narediti zasilno pot, ki vodi do bolnice Franje, kjer so uničene barake, voda pa je poplavila vse in za sabo pustila katastrofo. Treh hišk ni več, ostal je le še les.

"Škoda je tudi na ostalih objektih precej velika," pove Miha Kosmač, direktor Mestnega muzeja Idrija. Uničeni so vrata in stene, v barakah je ostalo le še blato. Kot komentira Kosmač, je bil poplavljen celotni spodnji del barake. Doda, da je škoda precej večja, kot je videti na prvi pogled. Kolikšna je, pa še ne morejo govoriti, povedo le, da prizori spominjajo na usodno neurje leta 2007.