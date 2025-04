Fredi Miler o borbi z rakom: 'Ta bolezen mi je pokvarila vse!'

"Ta bolezen mi je praktično pokvarila vse"

V Pamečah Fredi že leta ustvarja popularno glasbo, tudi zdaj, ko že tretjič preboleva raka. "In je spet rekel doktor, da se je spet pojavil. Vzelo mi je voljo. Ne, sem rekel, ali se ga bom rešil ali pa ne." Z diagnozo se je prvič soočil pred štirimi leti, ko je v urinu opazil kri. Gre za enega najpogostejših simptomov bolezni, ki se je znanemu pevcu ponovila še dvakrat. "Ta bolezen mi je praktično pokvarila vse. Čeprav moram poudariti, da hodim na nastope, sem trda kost, dokler me bodo noge in grlo držali, bom jaz še vedno igral. Moraš, če hočeš živeti. Če hočeš to vse dati čez, moraš od nekod tudi dobiti denar, danes ni več nič poceni."

Fredi je prestal že štiri kemoterapije, dve ga še čakata. Specialist Andrej Osojnik iz bolnišnice v Slovenj Gradcu razlaga, da gre za vrsto raka, ki je vse pogostejša, poleg starosti pa sta glavna dejavnika tveganja še kajenje in izpostavljenost toksinom: "Povezali so ga celo v več študijah z lokacijo, kjer ljudje bivajo. Recimo blizu nekih večjih industrijskih con, kjer proizvajajo naftne derivate, je pojavnost tega obolenja precej višja." Značilno je tudi, da se rak sečnega mehurja pogosto pojavlja. "Jaz bi rekel, po mojem občutku, celo najbolj. Zaradi tega, ker ga niti ne moremo včasih popolnoma odstraniti, nismo povsem prepričani, poleg tega pa delamo v nekem vodnem okolju, v mehurju, kjer lahko neke sproščene maligne celice plavajo in se pozneje ponovno implantirajo v urotelij."